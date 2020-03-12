世貿聯誼社中餐廳 驚傳4、5月歇業

新冠肺炎疫情持續擴散升溫，加上看不見疫情何時方休，市場驚傳位在台北世貿中心國際大樓34樓的「世貿聯誼社」中餐廳決定4、5月休館，暫時停止營業兩個月，員工並接獲公司告知「除非必要毋須出勤」。以高檔餐飲與頂級服務享有盛名的世貿聯誼社，自開業迄今生意「從來沒有不好過」，如今董事會決定歇業2個月，再度凸顯新冠肺炎疫情對觀光餐飲業的衝擊「已擋不住」。

世貿聯誼社總經理張所鵬證實，受到新冠肺炎疫情影響，世貿聯誼社中餐廳的生意自2月下半開始急轉直下，公司認為營運短期不樂觀，決定暫時休館2個月「休養生息」。不過，張所鵬表示，位在國貿大樓1樓的咖啡館仍將繼續營業。

張所鵬表示，世貿聯誼社中餐暫停營業2個月期間，相關人事一切會依勞基法規定辦理。張所鵬並未正面回覆5月後中餐廳是否復業，僅表示公司對未來有更長遠規劃。

成立於1990年的世貿聯誼社營業至今年滿30周年，過去一直是全台最高檔的餐飲會所。其股權與國貿大樓一樣，由元大集團持有7成、外貿協會持有3成，而世貿聯誼社則由元大集團主導經營。為迎合市場改變，世貿聯誼社2019年作了2項重大改變，其一是因應少子化與婚宴市場供需失衡，世貿聯誼社在去年初宣布退出婚宴市場，將33樓宴會廳改為辦公室，另外則是取消會員制，全面向大眾市場開放。

2019年台北商辦市場缺貨，租金行情一路走高，世貿聯誼社決定退出婚宴市場將33樓改為辦公樓層收租，不僅收入優於過去餐飲宴會收入，更降低了此次碰到新冠肺炎疫情的損失。不過，面對疫情強襲，因企業全面減少商務酬酢，入境台灣的觀光市場也嚴重雪崩，世貿聯誼社仍不得不作出暫時休館決定。