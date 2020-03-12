健保APP湧入8萬人 逾2萬人預購口罩成功

健保署統計，口罩實名制2.0今天上午9時一開放，頓時湧入超過8萬人，導致壅塞，瞬間僅7人預購到口罩。上線1個半小時，計有逾2萬人成功透過健保APP或在網站上插健保卡預購到口罩。

口罩實名制2.0今天上午9時起上路，開放民眾網路預購成人口罩，數量維持每7天3片、每片新台幣5元，試辦預購期一週，19日簡訊通知付費，民眾自付運費7元。

為了口罩實名制2.0，健保署資訊組多名工程師從凌晨就緊盯螢幕流量，上午9時一到，健保快易通APP一度大當機，呈現閃退、無法登入等狀況，但仍有不少民眾順利預購。

根據衛生福利部中央健康保險署統計，今天上午9時一到，「健保快易通」APP頓時湧入8萬7250人登入，導致系統壅塞，當下僅7人成功預購到口罩。

截至今天上午10時45分，健保APP使用人數突破11萬8784人，其中口罩預約點擊次數達2萬697次，推估有逾2萬人以上購買到口罩；另有2400人在網站上插健保卡預購到口罩。

健保署長李伯璋今天上午接受記者聯訪時表示，昨天緊急把流量從1GB升級成4GB，但民眾可能希望第一時間就預購到，導致一開放瞬間大量湧入流量。他也強調，後續還有好幾天可預購，民眾不用趕著第一天預購。

健保署資訊組長吳淑慧告訴中央社記者，早在9時之前，「健保快易通」APP就有5萬多人在線上等待、嘗試，開放的一瞬間頓時湧入爆量流量，導致入口壅塞，已緊急放寬防火牆設定，向其他單位借更好的設備因應。

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