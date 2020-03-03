旅客注意！清明連假停售自由座車票

下個月初就是清明連假，現又正逢疫情衝擊，台灣高鐵公司今日宣布，4月1日至6日，清明假期運輸期間，所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡或一卡通聯名卡的使用，以降低感染風險；本周四零時起開放預售。

台灣高鐵清明假期疏運規劃加開184班次列車，南下79班、北上105班，總計6天提供1050班次列車、103萬8450個座位的旅運服務。

旅客可自3月5日（四）凌晨零時起，透過「T Express」行動購票系統、高鐵合作的便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購清明連假車票。

高鐵公司特別提醒，4月1日及6日兩天為上班日，旅客仍有上班通勤需求，敬請旅客提早訂位購票，以免耽誤上班行程，並依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。

針對持有定期票、回數票的旅客，高鐵提供以下配套措施：

一、定期票：原優惠效期含4月1日至4月6日者，將配合展延相對應天數；此外，4月7日~4月8日2天除維持定期票使用外，特別再加碼展延2天優惠效期，亦即共展延8天。譬如，原定期票效期為3月20日~4月18日，經展延8天後，優惠效期將至4月26日。若旅客退票不收回已使用天數之折扣，且不收手續費，並退還製卡費。

二、回數票：除同上述規定展延回數票8天優惠效期外，於3月31日(含)前購買回數票且於4月7日至6月6日將回數票次數在效期內使用完畢者，可於2020年6月30日前，持符合優惠資格之回數票至各車站售票窗口換購同區間半價自由座車票1張。所換購的自由座車票不可變更且限兌換當日有效，如辦理退票，原優惠資格不予返還。

清明假期疏運期間仍將提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。（清明疏運期間大學生優惠適用車次表）（清明疏運期間早鳥適用車次表）疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

(中時 潘千詩)