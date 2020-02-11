搶情人節商機 四大超商耍浪漫

西洋情人節即將到來，加上適逢草莓季，四大超商齊搶甜蜜商機！其中，7-ELEVEN宣布，整合旗下實體門市及ibon mart統一超商線上購物中心，推出一系列獨家商品，包括情人節限定巧克力、糖果、霜淇淋、甜點、飲料、花束、客製化卡片等七大浪漫元素，還有多項優惠活動，預計帶動業績較平日成長一至二成。

7-ELEVEN表示，每逢西洋情人節，門市巧克力系列商品銷量會較平時提升5倍，今年情人節檔期特別祭出多款巧克力指定品項，任選第2件8折、3件77折優惠，搶攻送禮商機。另外還有巧克力霜淇淋新品、獨家「哈根達斯嫩粉草莓冰淇淋蛋糕」、「哈根達斯沁藍夏果冰淇淋蛋糕」，以及肖像聯名款飲料等。

此外，7-ELEVEN也強打ibon客製化服務，宣布攜手全球擁有300萬粉絲的啾啾妹合作，推出情人節限定卡片列印服務，還有人氣肖像三麗鷗家族、卡納赫拉的小動物等，共17款可嵌入個人照片編輯製作的明信片、6款立體卡片，預估情人節前一周列印需求將明顯成長，較平日增三成。另ibon mart統一超商線上購物中心也設置「甜蜜情人節」專區。

全家指出，因應草莓季跟情人節，將推出Let’s cafe飲品、甜點、麵包、餅乾、零食、飲料等上百項草莓商品應戰，包括Let’s cafe「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」、「貝禮詩草莓奶酒抹茶」，還有四款以草莓入料的麵包跟甜點，以及近40項商品組成的草莓貨架，線上部分同步串連全家行動購，端出超過40種網路團購夯品，如「草莓盆栽」、「草莓鮮奶酪」等。

萊爾富也說，每到西洋情人節，咖啡、巧克力等「黑金」商品銷量，會較平時提升2倍以上，今年情人節除推出Hi Cafe應景情人節限定咖啡杯，也整合線上、線下推出多項優惠活動，包括現煮咖啡任選第2杯5折、指定巧克力最低買一送一等，還有Hi-Life VIP APP「520Hi點加價購」，雲端超商APP「黑金傳情」活動。

OK超商表示，今年以粉紅、夢幻、草莓為主題，推出多款獨賣糖餅跟飲品，其中，主打以大湖草莓為原料的OK Cafe「草莓拿鐵」、「草莓歐蕾」新品，活動期間第二杯半價；還有日韓台多款獨家商品及甜點，如「松露草莓巧克力」、「草莓珍珠盒」及「草莓脆皮提拉米蘇蛋糕」等，搶攻浪漫商機。