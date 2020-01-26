因應武漢肺炎疫情 華航取消30航班

因應武漢肺炎疫情，中華航空集團今天宣布，取消2月1日到10日15個來回中國航班，共30航班，包含桃園到瀋陽、西安等，將協助旅客簽轉到其他航班。

取消航班有台北（桃園）到瀋陽2個來回（4班）、台北（桃園）到西安3個來回（6班）、台北（桃園）到北京4個來回（8班）、台北（桃園）到三亞1個來回（2班）、台北（松山）到溫州1個來回（2班）、台北（桃園）到上海（浦東）2個來回（4班）、台北（桃園）到青島1個來回（2班），及台北（桃園）到長春1個來回（2班）。

中華航空股份有限公司表示，武漢疫情期間，航班時刻多有異動，最新航班異動資訊及旅客退改票相關規定，可多利用華航企業網站、下載Mobile APP查詢即時資訊。

華航官網也公布部分中國航班改退票作業辦法，適用對象為持有24日（含）前已開立的華航、華信航空股份有限公司機票，且已訂妥華航/華信航班及行程涉及中國大陸及香港者，3月31日前可申請。

更改訂位部分旅客可依原機票訂位艙等、航空公司及機場，在機票有效期限內更改搭乘日期，豁免收取價差、稅差、及改票手續費1次。旅客持往返武漢或華航、華信往返中國其他航點被取消航班機票，除符合上述作業辦法，可改搭華航、華信其他大陸航點自營航班，但僅限1次。

華航、華信往返中國未取消航班，旅客如果需更改訂位艙等或航點因而產生票價差額及稅差，須由旅客支付，但僅限1次免收改票手續費。

退票部分，華航說，機票退費可豁免退票手續費，相關優選座位及預購超額行李可全額退費。