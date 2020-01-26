過年想換新車？專家建議千萬別花超過這金額

過年想換新車？不少人領了年終獎金後考慮換車，開始留意各大汽車品牌的廣告，但理財專家建議，不要過度關注汽車廣告，因為這是最昂貴的錯誤，建議在汽車相關的消費不應超過年收入的10分之1。

CNBC報導，理財專家Sam Dogen表示，很多人買車總會不小心花太多，並超出預算，他建議在汽車上的花費不要超過年收入的10分之1，假設家庭年收入為6.2萬美元，那麼花在汽車上的錢就別超過6200美元。

他說，除了新車一落地就會貶值10~20%以外，汽車維修和其他隱性成本（油錢、貸款利息、保險、停車費等）也會讓你痛苦好幾年，且花大筆資金買車將失去投資的機會，例如把錢投入股市、房地產等。而且如果車子越好，車主可能會花更多錢在相關的奢侈品上。

Sam Dogen說，當初他買SUV後，每次付錢都在提醒他的愚蠢，隨著時間過去，他只是越來越窮，對於沒有優先處理更重要的事上感到遺憾，例如準備退休金或是小孩的學費等。後來他把車子賣了，接手了媽媽的本田汽車，另外用58萬美元買房子，目前該棟房子價值140萬美元，還提供了穩定的租金被動收入。

但如果已經花了超過年收入的10分之1在車子上怎麼辦呢？Sam Dogen說，那就繼續開吧，直到汽車市值降至年收入的10分之1以下，但如果已經花費了比年收入20%還高的金額，他建議硬著頭皮把車賣了，這樣還能拿賣車的錢建立被動收入。

(中時電子報 徐慈薇)