發票開獎囉 Apple等境外電商發票可對獎

108年11、12月期統一發票今天開獎，特別獎（1000萬元）獎號59647042；財政部提醒，包括Apple等境外電商去年底起即開始開立發票給消費者，這些發票在本期就能對獎。

今天大年初一，正逢108年11、12月統一發票開獎日，開出特別獎（1000萬元）獎號59647042，特獎（200萬元）獎號01260528，頭獎（20萬元）3組分別為01616970、69921388及53451508。

這期增開3組6獎（200元）獎號則為710、585及633。財政部表示，中獎民眾自2月6日起可開始領獎，領獎期限至5月5日止。

財政部表示，按規定，境外電商於今年起，須比照國內業者開立發票給消費者，且要開立雲端發票，原則上以消費者註冊會員時使用的電子郵件帳號作為發票載具，如果中獎，財政部會寄中獎通知到該電子信箱；國稅局後續會進行查核，對未依規定開發票的境外電商處罰。

財政部指出，有些境外電商則率先在去年輔導期就開始開立發票，舉例來說，Apple是從12月起開立，民眾在App Store、 iTunes Store或其他Apple服務消費都能取得雲端發票，其中屬於11、12月期的發票，本期就能對獎；其餘民眾在12月收到的境外電商雲端發票，也一樣能對獎。

至於其他境外電商從今年1月起開立的發票，對獎時間則落在3月25日。台北國稅局統計，目前為止，在台灣已登記稅籍且營業中的境外電商共144家，包括Apple、Google、Uber、Netflix、Amazon等知名業者都在其中，其中已有64家合規開立發票給消費者。

換句話說，今年起，民眾購買虛擬線上服務，如遊戲點數、叫車、叫外送、付月租費看線上影集、訂房等，普遍都可拿到發票，統計1年將新增2.69億張發票，可對獎機會變多。

另一方面，財政部指出，108年9、10月特別獎（1000萬元）發票至今仍有2張未領，分別為新北市蘆洲區華興藥師藥局開出的新台幣159元漱口水發票及619元中華電信發票，特獎（200萬元）中獎發票則有多達11張未領，消費金額最小僅10元，為統一超商新北市汐止區「湖前門市」開出的麥香奶茶發票。

財政部表示，108年9、10月統一發票領獎期限至3月5日止，民眾對新一期發票同時，也別忘找找家中舊發票，以免錯過大獎。

延伸閱讀

統一發票快對獎 11-12月千萬獎號碼出爐

雲端發票大幅成長 年增37％