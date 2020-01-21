桃園購物中心 去年業績飆高

桃園高消費力帶動，各大商場2019年業績紛傳捷報，新業主接手滿一年的台茂購物中心2019年業績62.4億元、年增4.2％，創下歷年新高，2020年將挑戰67億元大關；中壢大江購物中心近58億元、年增3.5％，延續近年成長態勢，2020年目標上看60億元。

2018年底REITs樂富一號與德國退休基金BVK接手台茂，延續優化品牌調整效益，包括家電、健康器材與通訊業種成長55％，餐飲則引進漢來上海湯包等桃園首家餐飲、人氣名店，餐飲業種成長18％，化妝品成長11％、運動服飾成長6％，指標大店包括小米專賣店年度業績達1.55億、海底撈1.95億，整體挹注全館營收創台茂20年高峰。

台茂總經理苗延梅表示，台茂斥資8,000萬元的5,500坪戶外綠地公園2020年春季開幕，將舉辦各式市集、音樂會、野餐、大型聖誕派對等，提供都會區顧客多元的休閒生活提案，可望再增加百萬人流，成為台茂業績持續成長的獨家優勢。此外，加上零售餐飲、娛樂品牌的優化布局、強化數位行銷工具應用，預估台茂2020年營收將達67億、成長7.4％，持續創造下一個高峰。

大江購物中心2019年業績近58億元，2020年目標上看60億，二期商城亦於2019年動工，預計在2022年開幕，隨著青埔商圈成熟，未來二期營運將大幅擴大桃園零售商場規模。

2020年春節更推出加碼回饋滿額贈送，全館消費滿4,800送400等多項促消優惠，春節可望隨著氣溫下降，買氣回流，春節檔期預期業績成長6.5％。

除了購物中心，桃園Outlet業績也大幅成長，2019年5月華泰名品城三期全數開幕，2019年創下70億業績，並首度超標，預期2020年在「國泰置地廣場．桃園」水族館、影城、飯店接續開幕帶動人流下，業績可達82億元，為期44天的春節檔期打造「華泰唐人街」， 超過20家國際精品Outlet獨家齊聚，商品依照上市季度，平均折數落在三～六折不等，春節檔期預估業績有15％成長。