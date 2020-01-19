年貨大街冷 買氣縮水2成

農曆春節腳步逼近，民眾把握年前周末辦年貨；不過，景氣前景不明，加上物價上漲，影響民眾採買意願；台北迪化商圈發展促進會榮譽理事長吳榮河表示，今年年貨大街人潮變少、買氣縮水，以他經營的正新中藥行、銷售南北貨為例，平均客單價就較去年縮水2成，「大家勒緊褲帶過生活」。

倒數第6天才盼到人潮

為迎接農曆新年，以往年貨大街早擠滿了人潮，今年直到昨天、年貨大街倒數第6個營業日才出現像樣的人潮；台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋坦言，前幾天沒人潮、買氣冷，實在有點擔心，提袋率昨總算好轉。以往年貨大街營業額可達15億元，徐慶棋表示，最後幾天店家都在做最後衝刺，期望可以突破12億元大關。

對於年貨大街買氣降溫，吳榮河坦言「想不透什麼原因」，他推估可能大環境不好，年終獎金發放又不盡理想，過年必備堅果、糖果、餅乾等平價應景商品，買氣還算可以，但對於較高單價的南北貨，連老客戶都變保守，衝擊年貨大街的整體營業額。

高單價南北貨改買次貨

受氣候暖化影響，吳榮河舉例，像高檔的墨西哥鮑魚罐頭，一漲就4、500元，要價5500元，以往出手闊綽的老客戶，聽到價格不是掉頭走人，就是改買較次等的智利鮑魚取代。

相對於鮑魚漲價，干貝今年則便宜2成左右，但定價依大小不同而有調整，每台斤從2000元到4000元，今年民眾花費保守，單價較低、每台斤2000元的干貝最暢銷。

量販店則是狂撒優惠促進買氣，包括愛買、家樂福等，則針對會員推出滿2000元、享9折優惠，在折扣促動下，愛買表示，折扣等優惠折算下來，已撒出近2000萬元的回饋給會員，預計農曆春節檔期業績可成長至7％。

量販店狂撒優惠催業績

社群團購網ihergo愛合購觀察，今年民眾辦年貨、買年菜都精打細算，根據站內去年12月至今的銷售數據來看，年菜以千元以內套餐、3至4道菜組合最暢銷，占整體年菜套餐銷量32％，消費年齡以30至40歲的年輕小家庭為主；不過，整體消費仍嗅出M型化的趨勢，因為4000元以上的年菜套餐，今年銷量也成長不少。

(中國時報 洪凱音)