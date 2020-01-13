高鐵將迎來第6億人次 幸運兒可一年無限搭乘

台灣高鐵通車已滿13年，預估總旅運第6億人次即將誕生，高鐵公司將贈送一年無限搭乘年票，呼籲近期購票乘客，如購買實體車票務必保留票根，持電子票證者，注意活動網站兌獎區。

台灣高鐵公司今天發布新聞稿，台灣高鐵自2007年1月5日通車營運以來到昨天，累計已售出5億9908萬餘張票，預計數日內累計售出張數就可突破6億人次。

台灣高鐵呼籲近期購票乘客，如購買實體車票請務必保留票根，如為其他電子票證請留意活動網站的「乘客票號兌獎區」，任何一名旅客都有機會成為中獎的幸運兒。

為慶祝高鐵總旅運即將突破6億人次，台灣高鐵推出歡慶「六億搭乘 好事加乘」活動，第6億名旅客將可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限搭乘台灣高鐵，而前、後一名購票的旅客，可獲贈「高鐵假期商務車廂自由行雙人遊」，前、後二名購票的旅客，可獲贈「高鐵假期商務車廂豐富行雙人遊」。

台灣高鐵說，第6億人次旅客產生後，將於「六億搭乘好事加乘」活動網站「乘客票號兌獎區」公布相關資訊，請民眾留意公告，主動與台灣高鐵聯繫兌獎，如果是TGo會員或持定期票、回數票的旅客獲獎，台灣高鐵將另派專人聯絡；信用卡付款旅客由發卡銀行通知中獎後，旅客再與台灣高鐵聯繫。

台灣高鐵說，高鐵第6億人次旅客產生前，民眾至高鐵活動網站猜中第6億人次旅客的進站車站，也有機會抽中標準車廂免費車票，另即日起至31日，玩闖關小遊戲、或分享活動網站給好友，有機會獲得免費車票或半價車票，總獎項高達416個，不限抽獎次數。

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