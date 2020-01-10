必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬

根據台灣彩券統計，「2000萬超級紅包」的百萬元大獎又被刮中3個。最近幾日被刮中的三張刮刮樂有二張從台中市的投注站賣出，一張則出現在桃園市楊梅區。

其中在桃園楊梅區「上大彩券行」刮中百萬元的「2,000萬超級紅包」民眾就是在整理冰箱時，看到有一隻壁虎跑出來，這位民眾認為壁虎跟「必胡」諧音很接近，就是肯定贏錢的意思。

當時就有預感店內會刮出大獎，想不到壁虎果真帶來好運！「上大彩券行」進一步表示，這位看到壁虎刮中大獎的客人是一名年紀約60幾歲的常客，每天都會到投注站試試手氣。

刮出大獎當天先到附近的土地公廟拜拜完來到彩券行，看到剛上市不久的「2,000萬超級紅包」便決定一定要買來刮，一連刮了幾張之後沒想到就在最後一張讓他刮出100萬，直呼真的好幸運！

「2,000萬超級紅包」三獎100萬元另二張分別從台中西屯區「有夢最美公益彩券行」以及北屯區「龍贏彩券行」開出。

「有夢最美公益彩券行」人員表示，刮中大獎的客人是一名年紀約40歲、在夜市做小生意的老闆，平均一周會到該店裡消費2~3次。

這位老闆買一本「2,000萬超級紅包」刮刮樂，他看到中其中一本後三碼是「057」時（音似台語「你有錢」的諧音）！於是立刻就買下這一本刮刮樂並在店內刮起來，沒想到果真刮出了100萬元！

另一個百萬元則出現台中市北屯區「龍贏彩券行」，投注站人員說，刮出大獎的是一對年紀約20幾歲的年輕情侶，剛好騎車在等紅綠燈時，被彩券行門口一株開得很茂盛的九重葛吸引了，於是決定來買幾張刮刮樂試試手氣。

走進店裡後，看見檯面上剩下6張「2,000萬超級紅包」，兩人各買了一張，分別中1千元和2千元，接著男生再買了一張又刮中5千元，但是再買下一張卻沒中獎，女生看見檯面上只剩下最後一張了，正猶豫是否要買，這時男朋友決定：「當然就是鍥而不捨把它刮完呀！」

沒想到百萬獎金就在此刻出現了！即使百萬元大獎陸續被刮中數個，五款新款刮刮樂百萬元獎以上，未被刮中超過500個，其中含3個頭獎2,000萬元、二獎「200萬元加賓士車」共7個。