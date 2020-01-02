新商場加入 台中百貨業績看旺

台中百貨市場業績報佳音！2019年在台中港三井OUTLET PARK、秀泰文心店等商場新兵加入下，台中整體百貨市場業績上看665億元、預估大增逾一成，創下歷史新高紀錄。台中百貨業者預估，在麗寶OUTLET MALL二期1/18正式營運，以及新光三越與大遠百雙雄助攻下，2020年台中整體百貨市場有機會挑戰700億元大關！

值得一提的是，2019年台中整體百貨市場數字乍看雖然好看，但在市場呈現「大者恆大」下，2019年現有百貨業者僅新光三越與大遠百雙雄，業績分別逆勢成長約4％撐場、中友百貨微幅成長，其他中小型百貨商場如廣三SOGO、豐原太平洋百貨等，大都呈現衰退或持平。

2019年台中整體百貨市場業績成長逾一成，主要來自台中港三井OUTLET、秀泰文心店合計新增70億元的貢獻，

根據台中百貨業者私下調查統計，單是四大百貨天王－新光三越、大遠百、中友百貨、廣三SOGO百貨，2019年就囊括逾477億元的市場，占台中整體百貨市場約七成；至於台中港三井OUTLET，2019年達成總來客數800萬人次、業績50億元的目標、秀泰台中站前店與文心店，2019年合計貢獻30億元業績，也達成內部預定目標。

其中，台灣百貨單店龍頭台中新光三越百貨，2019年在改裝效益發酵以及精品業績成長雙利多加持下，預估2019年業績成長約4％、上看193億元（含稅）以上；至於台中大遠百，2019年業績141億元（含稅）、年成長近4％。

台中大遠百店長藍卓成表示，雖然新商場陸續加入台中百貨市場，但在「大者恆大」下，擁有休閒娛樂、精品與餐飲美食等業種的大型百貨業者，業績依然看旺，台中大遠百2020年業績挑戰年增4％、目標上看145億元。

此外，中友百貨2019年因為部分樓層改裝等因素、業績微幅成長，推估業績約在84.5億元，2020年隨著改裝效益發酵，業績成長目標4％；廣三SOGO百貨去年業績58.6億元，年減約2％，其中，大型店櫃與運動用品表現較佳，2020年業績成長目標定在3％、挑戰60億元。

台中百貨業者不僅普遍看好2020年的百貨零售市場，業績成長目標平均訂在3～4％；全台百貨業者同樣看好台中百貨市場的發展潛力，2020年將有試營運中的麗寶OUTLET MALL二期，預計1/18正式開幕；以及台中港三井OUTLET PARK二期、三井台糖東區lala-port購物商場將陸續動工興建，還有多家新百貨商場醞釀插旗台中，預料台中百貨市場的競爭將日益激烈，整體百貨市場大餅也將因此持續擴大。