新店開張 全台百貨營收向前衝

儘管百貨業年年喊市場飽和，但仍年年有新店開張，雖2019年SOGO收掉新竹站前店，但在三井台中港Outlet、華泰名品城二期與信義區微風南山等三新店挹注下，讓全台百貨業2019年營業額仍上看4～5％成長，且2020年還有麗寶二期、遠百信義A13與年底前登場的遠百竹北新世紀購物中心等三店加入，業界估營業額有望邁向3,600億元。

根據經濟部統計，2019年前11月百貨、購物中心營業額來到3,235億元、年增5.2％，估全年有望超越3,500億元。業界分析，2019年有台商回流推動內需，加上香港不確定因素導致東南亞與日韓觀光客增加，百貨零售業因此受惠。

其中，百貨龍頭新光三越全台15店業績在跨年前三天就衝破800億元，為2020年景氣展現好采頭；新光三越指出，在無新店規畫下，仍將持續以「改裝換新店」擴大各門店業績規模，估2020年業績目標仍是成長2％以上。

遠百2020年開春前就準備把信義A13店正式開幕，遠百指出，在年前試營運期間，包括數位零售與台灣老街美食、深夜食堂均在業界造成話題，人潮單日平均都在10萬人次上下，而台灣老街美食與City’super頂級超市帶動信義區在地客層湧入，成為意外收獲。

遠百2018年全台營業額達443億，2019年估仍有望超越440億元，遠百總經理徐雪芳強調，新店要回本至少三年，信義A13元月19日正式開幕、預計可挹注2020年營業額大大跳一步，據悉有機會衝破500億元。

SOGO百貨儘管2019年8月結束新竹站前店，唯新竹巨城店業績成長逾7％、台北復興店成長逾2％帶動下，SOGO百貨2019年目標466億元、年增2％目標仍可達成；展望2020年，忠孝館2019年改裝後，有機會帶動客單價成長，亦順勢帶動整體業績朝持平邁進。

主打精品與餐飲大店的微風集團，2019年在微風南山店挹注下，業績從前年的220億大躍進突破300億元、來到305～308億元，年增139％；微風強調，目前店數多數集中在北台灣十家店，未來會往中南部發展。

至於賣軌道經濟的環球購物中心目前全台也有七家店，2019年業績近百億元、年成長5～6％，2020年會持續就各店點改裝，以擴大單店業績規模與提高坪效。