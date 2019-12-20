迎戰不景氣 百貨強打跨年慶

大選在即，百貨業沒有悲觀理由，力拚年終業績，由於2020新年與農曆新年接近，百貨業祭出「雙過年」，以往春節檔必抽汽車的行銷手法，亦因跨年與農曆年促銷合併，首度出現抽161萬MINI Cooper大獎。

新光三越指出，首波「跨年慶」就迎來信義區跨年煙火、演唱會的百萬人潮，尤其今年信義區在遠百信義A13加入下，15棟百貨商場刮起不夜風，不僅遠百、微風、新光三越均有深夜餐廳營運至凌晨，A9館的橘色、老乾杯、小後苑等更營業至凌晨三點。

新光三越指出，從跨年至農曆年，光是信義新天地四個店即推出大型活動近百場，像是20日開展的韓國商品展，除了83家道地韓國美食與時尚，今年更精選遊韓必做的五件事，如吃明洞美食、穿韓服校服拍證件照、買美妝、囤零食等「一日韓妞計畫」，尤其是獨家來台第一間韓系照相館推出證件照拍照體驗，會員獨享600元。整體估計在即將有新店試營帶動下，人潮將成長17％。

新光三越跨年慶活動主要回饋200萬會員，搭配流行服飾五折起開跑的超值折扣檔期。此外，2020年元旦起整整一個月，新光三越更準備總價值超過100萬的12台PGO Ur1電動車大方送，壓軸大獎則是MINI Cooper Countryman。

新光三越另外也於APP上規劃50項超人氣精選商品推薦給會員，包括下殺42折的資生堂百優福袋組、73折的CLARINS抗老、77折KOSE等，而時下趨勢時尚單品亦推TAST Vita Fede Mini Titan粉透橘石頭手環、Brooks Brothers軍綠色卡長袖Logo休閒襯衫等，要讓會員用最優惠的價格買到時下最夯單品。

微風信義、微風南山亦在跨年夜推出高樓餐廳派對，像是CE LA VI派對就營運至凌晨4時，和牛4到至凌晨2時，台北101的86樓與88樓亦有跨年派對套票，目前預訂率已達八成之多。

台北東區的SOGO百貨亦推出跨年慶，商品下五折外，更攜手六大銀行消費滿6,000元起最高送禮券2,000元，回饋率達4％。