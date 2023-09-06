融入大灣區 東莞台博會今登場

2023「台商一起來，融入大灣區」主題活動暨第14屆東莞台灣名品博覽會於7日登場，在博覽會開幕前夕，大陸國務院6日發文同意「東莞深化兩岸創新發展合作總體方案」，以促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸融合發展。

根據國台辦5日公布資訊，14屆台博會於7日上午在廣東現代國際展覽中心舉行主會場活動，下午則分三路參觀訪問廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州等九座大灣區城市，幫助台商了解當地產業布局、用好產業政策、尋找合作商機。

7日至10日，以「聚焦高質量 共謀新發展」為主題，在上述中心舉辦第14屆東莞台博會。根據日前活動記者會介紹，本次活動規模、規格盛況空前，面積擴展到3.6萬平方公尺，山西、山東、江西、廈門、廣州等23個省市設立展館，參展地區並新增香港、台灣20餘個縣市，預計此次參與人數約4,500人。

值得注意的是，國務院6日發文表示，原則同意「東莞深化兩岸創新發展合作總體方案」。

國務院表示，要優化台胞台企發展環境，努力打造兩岸產業創新發展的新引擎、科技創新合作的新高地、社會人文交流的新樞紐、海峽兩岸暨港澳地區交流合作的新平台，引導台胞台企攜手建設現代化產業體系、打造兩岸共同市場、共建兩岸交流合作美好家園，為深化兩岸融合發展、促進兩岸同胞心靈契合等作出更加積極的貢獻。

國務院表示，大陸發改委、國台辦要會同有關部門和單位與廣東政府，依託現有相關工作機制，對東莞深化兩岸創新發展合作加強協調指導，研究解決「東莞深化兩岸創新發展合作總體方案」實施中遇到的問題，探索深化兩岸創新發展合作有效路徑，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸融合發展，及時總結推廣經驗做法，帶動其他地區提升對台創新發展合作水平。