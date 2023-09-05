突圍！大陸推大基金第三期

面對近年美國嚴苛的科技封鎖，大陸將再推出新一期的國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金），規模更一舉擴大至人民幣（下同）3千億元，重點目標是突圍當前制裁焦點的晶片製造設備領域。

路透5日引述知情人士透露，大陸的大基金三期箭在弦上，雖然需要幾個月的時間籌資、尚不確定啟動時間，但該基金在近月已通過官方批准，規劃融資規模高達3千億元，大幅超越前兩期，其中，中國財政部將會出資600億元，剩餘資金則向其他機構募集，具體還有哪些出資人目前尚不清楚。

知情人士表示，大基金三期主要投資領域會是晶片製造設備。美國去年10月頒布對中國大規模晶片制裁，並聯手日本、荷蘭等設備強國，更大範圍封鎖半導體設備輸入大陸，而這也使得大陸欲實現半導體自給自足的願景更加棘手，因此醞釀出較前兩期規模更大的大基金三期計畫。

大基金一、二期成立時間約相隔五年，大基金二期成立至今也近四年。投資項目上，大基金一期著重設計、加工、封測等環節，重點投資如中芯國際等代工巨頭。二期投資焦點逐漸朝設備與材料等上游端轉移，中微公司蝕刻設備期間就有技術突破；三期則可能更加重對設備不足層面進行投資。

基金管理者方面，知情人士表示，雖然此前有官員遭到反貪腐調查，但大基金三期預計還是聘請管理過前兩期的華芯投資負責，但將再找一家機構同時負責管理，目前中國航天科技集團旗下的航天投資等都是考慮對象。

大陸近期的科技部署頻繁，如今年3月在全國「兩會」上宣布的機構改革重要項目，最高科技規劃部門「中央科技委員會」已在近期低調啟動，象徵大陸舉國拚科技的決心。大陸科技部官網此前也披露，中央科技委員會7月10日舉辦學習會，貫徹全國人大常委會會議精神。

另有觀點認為，在當前美歐的科技封鎖下，中央科技委員會將盡可能保密行事。據南華早報報導，當前大陸政府低調透過獵頭公司與仲介等管道，延攬海外科技人才回大陸，增加高階科研的人才能量。另外大陸指標企業動態也值得關注，華為創辦人任正非日前就表示，公司重點不是儲備美元，而是儲備人才。

股市方面，陸股5日包括半導體族群、光阻劑等材料設備概念股大漲，如同益股份收盤高掛漲停，漲幅高達20％。

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