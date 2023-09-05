醬香拿鐵賣爆 知情人士:茅台巧克力將上線

貴州茅台與瑞幸咖啡聯合推出的「醬香拿鐵」，引發熱議。除了冰品和咖啡，據知情人士透露，茅台巧克力也即將上線。以此推測，未來茅台霜淇淋（咖啡、巧克力等）或以統一的陣容成為茅台一個業務分支，吸引更多年輕消費者。

大陸證券時報5日報導上述內容。9月4日，瑞幸咖啡正式宣布與貴州茅台達成戰略合作，成為首個與貴州茅台達成戰略合作的中國連鎖餐飲品牌。

在「瑞幸咖啡×貴州茅台戰略合作啟動儀式」上，雙方聯合推出了「醬香拿鐵」，每一杯都含有53度貴州茅台酒。目前，該產品已於當日在瑞幸咖啡全國門店上線。

據介紹，「醬香拿鐵」使用白酒風味厚奶，含53度貴州茅台酒，酒精度低於0.5％。零售價每杯人民幣（下同）38元，使用優惠券後預計每杯19元。

對於此次聯名，食品產業分析師朱丹蓬表示，茅台是中國白酒的第一品牌，瑞幸咖啡也已成為中國連鎖咖啡品牌最大運營商，兩者強強合作，對於品牌的流量、產品的銷量，都有非常好的加持作用。

茅台通過和瑞幸合作，可以將品牌年輕化的進程提速，使它整體外延的產品組合更加合理。而瑞幸能跟茅台形成一個聯盟，也提升了自身在咖啡行業內的綜合實力和品牌調性，所以說是各取所需、強強聯合。

另一方面，今年茅台霜淇淋一周年慶活動上，茅台集團董事長丁雄軍曾表示，貴州茅台將加大研發酒心巧克力、含酒飲品、棒支、軟冰等產品，建立不同類型、不同價位、特色顯著的產品組合。

除了上述冰品和咖啡，據知情人士透露，茅台巧克力也即將上線了。以此推測，未來茅台冰淇淋（咖啡、巧克力等等）或以統一的陣容成為茅台一個業務分支。該分支也將根據受眾的不同，區分為不同的價格帶和不同的產品，觸達年輕消費者。