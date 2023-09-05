陸電動車有多強？從IAA中看端倪

歐洲規模最大的德國國際車展（IAA）如火如荼進行中，大陸電動車廠商在活動中佔據最大面積的攤位，並舉行高調的新聞與產品發表會，展現揮軍歐洲市場的強烈野心，聚集在比亞迪攤位前滿滿的人潮也說明了大陸電動車備受關注的現況。

CNBC報導，研究機構Bernstein Research高級分析師Daniel Roeska對此現象並不意外，「歐洲是僅次於大陸的最大汽車市場之一，如果大陸電動車廠商希望能在當地市場之外獲得成功，歐洲是相當合理的選擇。」

歐洲車廠面臨大陸強攻，腳步顯得較為落後，Daniel Roeska坦言，「歐盟將在2035年對內燃機汽車設下嚴格的管制措施，但大多數的歐盟品牌，尚未能提供最完美的產品，市佔率的增減也就更為頻繁。」

事實上，Bernstein Research在6月發布的報告就曾警告，如果大陸車商依照「正常」的步調進軍歐洲市場，到了2030 年，現有企業可能會失去5%的市佔率，但如果大陸車商更積極進軍歐洲，這些品牌能夠搶下最多20%的市佔率。

大陸車商也不是沒有挑戰，彼此價格戰、創造知名度等都是考驗，尤其品牌形象需要長時間建立，研調機構Counterpoint技術研究副總裁Peter Richardson表示，「品牌是一個相當大的問題，但如果他們能夠進行長期投資，並非不能克服，30年前，起亞與現代汽車在歐洲默默無名，但現在已經成為重要參與者，這需要時間與耕耘。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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