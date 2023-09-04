陸下猛藥力挺 設「民營經濟發展局」

大陸為提振民營經濟再下猛藥，發改委4日宣布新設立「民營經濟發展局」，以加強相關領域政策的統籌協調，大動作向市場展現全力挺民營企業的決心。消息公布後陸港股市瞬間跳漲，地產、互聯網、汽車等相關概念股更是全線狂飆。

大陸自2020年加大對互聯網、教育培訓和房地產等民企的監管之後，民營經濟氣氛低迷，民企縮編或出走時有所聞，也是導致疫後大陸經濟復甦乏力的重要原因之一。也因此，大陸在7月公布第二季經濟增長不如預期後，官方開始將提振經濟冀望於廣大的民營企業，從7月中旬起，所有中央部委推出多項扶持民營企業、促進民營經濟的優惠政策，並和重要民營企業舉辦多次座談會，可說火力全開。

發改委副主任叢亮4日在國新辦記者會上表示，即將成立的民營經濟發展局，在於促進民營經濟發展壯大，並推動各項相關政策及早落實見效。發改委副秘書長張世昕進一步說明，該局的主要職責，包括跟蹤瞭解民營經濟發展情況，並進行分析研判，進而協調研擬政策措施。同時要建立與民企的常態化溝通交流機制，協調民營經濟發展中的重大問題，提升其國際競爭力。

從廣義來看，民營企業涵蓋台、港、澳商和外商，大陸改變態度力挺民營企業，預料台商也將從中受惠！華北一名台商受訪時表示，大陸此舉可消除市場對「國進民退」的疑慮，另一方面，疫情三年有眾多個體戶、小微企業倒閉，挺民企有助於挽救居高不下的失業率；但台商也說，民間消費信心依舊薄弱、缺乏動能，政策何時能見到具體成效仍有待觀察。

民營經濟發展局成立的消息公布後，陸港股市4日同步跳漲，上證指數收報3,177.06點，漲1.4％；深成指收報10,611.74點，漲1.41％，滬深兩市逾4,100檔個股上揚。值得注意的是，8月份大幅淨流出近人民幣（下同）900億元的北向資金，9月4日轉為淨流入68.84億元，政策紅利長線可期。

港股表現更加搶眼，恒指早盤一度跳漲逾500點，終場收漲2.51％報18,844.16點，恒生科技指數漲3％報4,305.02點，國企指數漲3.17％報6,533.45點。其中，互聯網科技股普遍大漲，京東、百度、阿里巴巴、美團的漲幅都在3％～5％。另外造車新勢力、大陸地產股同步走升，其中融創中國港股更是大漲逾34％，傲視其他個股。

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