陸設民營經濟發展局 台新金李鎮宇吐看法

大陸政府企圖重振民企，成為挽救疲弱經濟的重要手段，中國國家改革發展委員會4日公布，在發改委下設立民營經濟發展局，作為統籌協調發展民營經濟的專業工作機構。台新金首席經濟學家李鎮宇分析，「重振一定是好事」，短期提振信心的政策宣示意味濃厚，但是否真有幫助，要觀察後續是否提出更實質作為。



大陸成立民營經濟發展局，主要職責包括追蹤了解及分析研判民營經濟發展狀況，統籌協調、組織擬訂促進民營經濟發展的政策措施，擬訂促進民間投資發展政策、建立與民營企業的常態化溝通交流機制，協調解決民營經濟發展重大問題，協調支持民營經濟提升國際競爭力。



李鎮宇表示，大陸政府企圖重振民營經濟信心，理論上一開始還是會正面解讀，顯示大陸經濟官員發現民企軍心渙散，推出民營經發局企圖重振，雖有政策宣示效果，但能否真正有幫助，還是要從後續是否推出實質措施來觀察。



李鎮宇說，短線信心上提振是初步效果，但後續措施更為關鍵，舉例而言，2020年疫情爆發後，3年來諸多大陸民企倒閉，這些企業主失去信用，甚至連高鐵都不能搭，在此氛圍下大家不敢經營民企，「就怕一失敗就判社會死刑」，如何解決這些問題成為大陸官方當務之急。



李鎮宇進一步強調，近年大陸民企倒閉，並非偷拐搶騙，而是因疫情衝擊所致，「一下就打到地獄，誰敢搞民營經濟」，若要提振民企信心應該「千金市骨」，除了初步政策宣示，應該做出一點實際措施給市場看，例如從疫情受害的民企著手，給予恢復信用、給寬限期等，畢竟市場經濟就是冒險的經濟，應該給予機會重振。

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