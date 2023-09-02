電動車發展來到轉捩點 陸新能源投資正俏

全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）8月中旬在中國再度降價，電動車價格戰在中國市場短兵相接。我們觀察，中國電動車市場已經進入轉捩點。

2023年4月，上海車展睽違三年再次舉辦，令人驚訝的是幾乎是電動車的天下，已經很少看到傳統汽油車。也就是說，未來新款汽油車型會愈來愈少，因為車商逐步減少相關投資；新的、好的、有趣的車型都會是電動的。當傳統汽油車數量減少，連帶二手車價格下跌，就有可能出現電動車逐漸淘汰汽油車的現象。

我們認為，目前電動車的發展與過去手機相當類似。電動車的核心是電池系統，其他車商向電池廠商購買電池後，裝設輪胎、加上外殼，搭載娛樂、GPS等系統，部分技術領先的公司會搭載自駕軟體。手機也是如此，除了龍頭品牌，其他手機品牌就是購買晶片，加上外殼，組裝成新手機。

電動車市場開始出現削價競爭，進一步會影響整體產業鏈，並傳導到上游。中國目前有2千多家電動車公司，等於接下來五～十年許多技術較落後或是產品特殊性不足的企業將可能倒閉或被併購。

即便如此，還是可以在戰國時代中找到優質企業，只是投資機會需要轉向。以電池來說，以前市場關注的投資標的是電池製造商和鋰礦商，現在是幫電池做鋁金屬外殼的公司也值得投資。

電動車在中國發展如此迅速並非偶然，因為中國投資綠能的角度與歐美不同，不是為了國際聲譽或是環境永續，而是為了能源安全，這是以國家安全的角度思考。

因此，雖然中國電動車的全球市占率已逾半（如下圖），為了持續支持新能源汽車產業發展，近期中國公布新能源汽車減免車輛購置稅再延長至2027年底，預期將能進一步推升電動車廠成長。

聯博認為，儘管中國經濟成長緩慢，中國政府持續支持能源產業發展的進程將不會改變。中國的碳中和計畫尤其創造了長期的成長機會，較具代表性領域除了永續交通（如電動車），還包括風能、太陽能、智慧電網、鋰需求等。

預期今後中國將主導全球電動車和再生能源的生產，尤其在關鍵的碳中和產業中的競爭優勢與中國追求能源自給自足的目標相契合，而同時享受碳中和政策支持和競爭優勢的公司，可望為投資人提供更好的經風險調整後報酬。

（聯博集團中國股票投資組合經理John Lin）