京東方 Q4續堅持動態控產

大陸A股上市的大陸面板龍頭京東方8月底公布財報，受到計提各項資產減值等因素影響，2023年上半年淨利年減88.84％至人民幣（下同）7.36億元，期內營收年減12.48％至801.78億元。

綜合陸媒報導，京東方表示，上半年受行業「動態控產」影響，LCD行業產品價格出現了不同程度的復甦跡象，尤其在需求恢復相對緩慢的情況下，8月份LCD產品價格依舊保持良好態勢。接下來的第四季為傳統淡季，價格出現回落屬於正常現象，京東方將根據終端需求情況，繼續堅持「動態控產」。

京東方並公布擴張計畫，擬透過子公司北京京東方視訊科技在越南設立全資子公司，投資建設越南廠。項目名稱為京東方越南整機二期項目，投資總額20.21億元。

京東方表示，越南勞動力充足，人工、能源使用成本較具優勢，有利於降低整機生產製造成本，提升產品市場競爭力。上述項目建設完成後一期項目產線將全部轉移至該項目建設地，有利於完善海外在地化配套能力，提高海外整機產線穩定性，降低產品製造成本，維護現有客戶資源。

IT之家報導，目前京東方已在北京、合肥、成都等地擁有多個製造基地，子公司遍布美國、德國、日本等多國與地區。

京東方指出，2023年上半年京東方繼續穩居顯示領域市場領先地位，在LCD顯示螢幕領域整體及五大主要應用領域出貨量穩居全球第一，超大尺寸產品達到全球出貨量第一。在OLED領域，柔性AMOLED出貨量大幅提升，半年度出貨量突破5千萬級，年增近80％。

但京東方也表示，2023年上半年受到地緣政治、通膨等因素影響，全球經濟復甦不如預期，居民消費信心持續不振。儘管隨著市場需求逐漸復甦，半導體顯示產品價格出現反彈跡象，但後續行業走勢仍存在許多不確定性。