京滬：認房不認貸 建商取消優惠並漲價

大陸「北上廣深」四大一線城市日前先後宣布「認房不認貸」政策，使得當地的房地產銷售局面一夜突變。其中，北京在1日晚間宣布全面執行購買首間房貸款「認房不認貸」後，多家房地產商深夜火速宣布取消全部優惠，甚至調漲售價。

中國房地產網2日報導，北京1日發通知指出，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在北京市名下無獨立住宅的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首間住房執行住房信貸政策，自9月1日起施行。

市場分析，這次調控政策遠超市場預期，預計短期內將明顯提振北京房市活躍度，極大修復市場情緒和預期。

就在北京公布政策當晚，「越秀天玥」建案隨即表示，馬上收回折扣。中海地產在北京房山區開發的建案「中海澤西PARK」也宣布，項目價格全面調漲1％。還有地產商表示，價格調漲5％。

上海也在1日宣布自2日起執行首間房貸款「認房不認貸」政策。上海某房仲店面業者指出，新政對急著改善居住環境的買家而言是重大利多，該店2日的中古屋預約帶看量就直接增長50％，估計3日還會增加，因為很多屋主等待政策推出就啟動換屋計畫。

但該業者表示，中古屋的牛市可能會稍微慢一點，因為定價權在賣家手中，好屋看漲惜售或臨時漲價的事情也會發生，就可能出現有行無市的尷尬情況。

對此，大陸社科院研究員王業強表示，目前房市信心不振，政策鼓勵居民加槓桿買房，作為居民家庭，需要量入為出，適度控制加槓桿的風險。