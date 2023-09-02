習近平：擴大開放服務業市場准入

2023年中國國際服務貿易交易會（服貿會）2日上午在北京登場，大陸國家主席習近平藉此向外商喊話，強調大陸將打造更加開放包容的發展環境，擴大電信、旅遊、法律、職業考試等服務領域對外開放，並放寬服務業市場准入。

綜合陸港媒體報導，做為大陸疫情解封後的重要實體活動，本屆服貿會參展企業規模擴大，共有2,400多家企業線下參展，其中世界500強和行業龍頭企業500多家，展覽展示總規模15.5萬平方公尺，均超過上屆。

2023年初大陸全面解封至今，外界原本預期的經濟復甦並未如期而至，反而是房債危機、消費與出口疲軟、青年失業率攀高等利空消息，加上中美科技戰升溫，直接令外商對投資大陸卻步。2023年第二季，大陸外商直接投資僅49億美元，較2022年同期暴跌87％，也較第一季大跌76％。

習近平2日在服貿會開幕發表影音致詞時表示，2023年是大陸改革開放45周年，大陸將堅持推進高水平對外開放，以高品質發展全面推進中國式現代化，為各國開放合作提供新機遇。大陸將著力擴大國內需求，主動擴大優質服務進口，鼓勵擴大知識密集型服務出口。

他指出，將加快培育服務貿易數位化新動能，推動數據基礎制度先行先試改革，促進數位貿易改革創新發展。同時，建設全國溫室氣體自願減排交易市場，支持服務業在綠色發展中發揮更大作用。推動服務貿易與現代服務業、高端製造業、現代農業融合發展。

習近平強調，大陸將積極開展服務貿易和投資負面清單談判，擴大電信、旅遊、法律、職業考試等服務領域對外開放，擴大開放綜合示範區以及有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港，率先對接國際高標準經貿規則。同時放寬服務業市場准入，有序推進跨境服務貿易開放進程。