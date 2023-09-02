陸今年汽車銷量 拚2,700萬輛

為改善消費拉動經濟成長，大陸工信部等七部門日前印發汽車行業穩增長工作方案（2023～2024年），表態爭取2023年全年汽車銷量在2,700萬輛左右，年增約3％，其中新能源汽車銷量900萬輛左右。

另外，為了配合大陸政府的「雙碳」（2030年碳達峰、2060年碳中和）目標，大陸工信部副部長辛國斌2日表示，下一步將會同相關部門重點從五個方面開展工作，包括編製發布汽車產業綠色發展路線、探索建立汽車產業碳足跡核算體、研究制定「新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法」，提升綠色低碳水準。

綜合陸媒2日報導，大陸工信部官網1日提到，工信部等七部門印發「汽車行業穩增長工作方案（2023～2024年）」提出，力爭2023年全年汽車銷量2,700萬輛左右，年增約3％，其中新能源汽車銷量900萬輛左右，年增約30％；汽車製造業增加值年增5％左右。2024年，汽車行業運行保持在合理區間，產業發展品質效益進一步提升。

報導指出，中汽協2022年底曾預測，2023年大陸汽車總銷量為2,760萬輛，年增3％。其中，乘用車銷量為2,380萬輛，商用車銷量為380萬輛，新能源汽車銷量為900萬輛。

但資料顯示，2023年1～7月，大陸汽車產銷分別完成1,565萬輛和1,562.6萬輛，年增分別為7.4％和7.9％。也就是說，2023年前七個月的汽車銷量已完成官方目標銷量的近6成。

業內人士表示，受到宏觀環境及2023年上半年汽車價格戰等因素影響，大陸汽車消費市場還未完全恢復。目前隨著大陸政府一連串汽車促消費政策措施的推出，以及「金九銀十」等旺季因素的拉動，預期2023年下半年的汽車消費景氣度可望向好。

另值得注意的是，方案還提及要推動汽車出口。2023年上半年，大陸已超越日本，成世界最大汽車出口國。中汽協資料顯示，1～7月大陸汽車出口253.3萬輛，年增67.9％。其中，比亞迪前七月出口10萬輛，年增7.9倍。