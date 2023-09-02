碧桂園首檔境內債 展期獲准

大陸房債違約消息接連發生，深陷債務危機的民營房企龍頭碧桂園2日公布，旗下首檔展期債券「16碧園05」展期方案獲得通過，得到一絲喘息空間。但該公司仍未完全擺脫險境，其未如期支付兩筆合計2,250萬美元的美元債利息的30天寬限期，將在9月5日到期，若無法付款，恐面臨違約風險。

近一個月來，碧桂園利空頻傳，令市場與投資人猶如驚弓之鳥，拖累其港股股價表現，期內累跌38.62％，1日收盤股價僅剩0.89港幣。

華爾街見聞2日報導，此前碧桂園旗下11檔境內債停牌，涉及本金合計人民幣（下同）157億元，這些債券都會在未來一年內到期。「16碧園05」是其中最大的一筆境內債，餘額39.04億元，為碧桂園壓力最大的一檔。按照投資者預期，「16碧園05」的展期方案是為其他債務展期探路，接下來其他債務的展期方案將會參考此例。

碧桂園「16碧園05」的展期之路並不順遂。早在8月中旬，債權人就收到碧桂園對「16碧園05」的展期方案，開始討論具體事宜。為了增加方案的通過率，碧桂園隨後還更新部分增信資產、增加「小額兌付」方案。

但部分債權人不滿意該方案，直言這比其他公司展期方案的時間還長，使得碧桂園和債權人的談判陷入膠著，直到9月1日晚間才順利落幕。碧桂園「16碧園05」債券展期方案最終獲得56.08％的贊成票，這筆債券將在未來三年內分期支付。

值得注意的是，碧桂園還有另一大挑戰，該公司先前未能如期支付8月6日到期的兩筆美元債利息，其30天寬限期即將到期。熟悉碧桂園的機構人士透露，碧桂園還在努力中，最終就看能否壓線付款。

其實，除了碧桂園以外，另一房企遠洋集團的債務問題同樣受到關注。美國信用衍生品決定委員會官網最新顯示，委員會被問到遠洋集團未能如期支付美元債利息，是否構成公司債務違約掉期支付的觸發條件。

報導稱，遠洋集團一直尋求延長三筆美元債的付息期限，該公司8月發公告指出，已獲得足夠持有人支持，以延長一筆美元債的付息期限。但遠洋集團只會在寬限期約定時限內儘快償還首筆本息，具體償付日將另行公告。