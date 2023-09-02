華為新機被秒殺 轉手價超驚人 內行曝原因

華為史上最強手機Mate 60 Pro還未發表先開賣，29日在官網上架，不到1分鐘就賣光，頁面還彈出「抱歉，沒有搶到！」。陸媒報報導，二手交易平台上，Mate 60 Pro已出現比原價貴人民幣1千元（約台幣4300元）在販售，消息人士表示，完全沒有必要加價購買，9月17日之後貨源就充足，Mate60系列首批備貨達數百萬台，遠超過前一代產品。

華為新旗艦機Mate 60 Pro被稱為史上最强Mate機款，外型採用全新「同心聚力」設計，並有雅川青、白沙銀、南糯紫、雅丹黑四款顏色供選擇。Mate 60 Pro尺寸為163.65mm x 79mm x 8.1mm，重量約225g。

目前華為尚未宣布Mate 60 Pro發表會日期，盛傳將在9月12日舉行，與蘋果iPhone 15同一天亮相，較勁意味濃厚。Mate 60 Pro在華為官方電商網站開賣，12GB+512GB單一版本售價人民幣6999元（約台幣3.1萬元）。

快科技報導，Mate 60 Pro是華為手機時隔3年重磅回歸，並搭載自家研發的5G晶片，特別受到消費者青睞，29日當天開賣不到1分鐘就完售，部分二手交易平台已加價1千人民幣販售，但有數碼部落客表示，這次Mate 60系列貨源充足，別急著加價買，預計9月17日後將大量出貨。

報導指出，據業界人士透露，華為Mate60系列已充足備貨，首批備貨量達數百萬台，遠超過前一代產品。

研究機構納弗斯首席分析師李懷斌分析，Mate 50系列銷量在500萬左右，預計Mate 60系列能超過600萬，看好明年華為強勢重返中國高階手機市場。

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

華為新機晶片 「2神秘字」挖出驚人內幕

華為推新手機滿血復活？ 前大使：證明2點

華為推新旗艦機 他拆解晶片爆驚人發現