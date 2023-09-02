碧桂園首檔債券展期延3年 再獲喘息時間

瀕臨「爆雷」邊緣的中國最大民營房企碧桂園，旗下首檔尋求展期的債券「16碧園05」展期方案獲通過，原本今天到期，再展期3年，為碧桂園爭取一些喘息時間。

澎湃新聞今天報導，「16碧園05」是碧桂園控股有限公司發行的私募債券，今年9月2日到期，餘額為人民幣（下同）39.04億元（約新台幣171.7億元）。經過兩次投票時間的延期，昨天晚間表決時間截止，「16碧園05展期方案終獲通過」。

展期方案顯示，碧桂園將債務到期償付利息，本金展期3年，每個帳戶給予10萬元的「小額兌付」。到期後的第1、2、3個月分別支付2%的本金，第12個月支付10%的本金；第24個月支付15%的本金、30個月支付25%本金、第36個月支付剩餘44%的本金。

「16碧園05」於2016年9月2日發行，發行量為58.3億元，期限「5+2」年，票面利率5.65%。

8月6日，碧桂園有兩筆美元債券的利息未能如期支付，不過已進入30日的寬限期。

隨後，碧桂園公告，因近期擬就債券兌付安排事項召開債券持有人會議，依規定申請旗下11檔境內公司債券自8月14日開市起停止交易，恢復交易時間另行確定。

碧桂園今年上半年破紀錄淨虧損人民幣489億元。（編輯：張淑伶/曹宇帆）1120902

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