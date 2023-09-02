陸8月財新製造業PMI 重回擴張區

大陸製造業活動7月份短暫跌至50以下收縮區間後，財新中國9月1日公布的8月份製造業採購經理人指數（PMI）為51.0，較7月上升1.8個百分點，重回50以上擴張區間。數據顯示供需好轉，就業指數更創下2010年4月以來最高。

財新網1日報導，以中小企業為調查樣本的8月財新製造業PMI的走勢，與前一日公布的大陸官方製造業PMI一致。大陸統計局公布的8月製造業PMI為49.7，比7月高出0.4個百分點，雖連續五個月處於收縮區間，但最近三個月連續攀升。

從財新公布的分項指數來看，8月份大陸製造業供需都恢復擴張，製造業生產指數和新訂單指數反彈至50榮枯線以上。在市況改善、銷售回暖的拉動下，雖然部分企業因氣溫偏高而減少開工天數，但整體產量仍有增長。當月消費品類和投資品類製造業的產量與需求上升，中間品類產量大致持平。

然而，外需依然疲弱，8月新出口訂單指數在收縮區間小幅回升，三大品類出口需求均下滑。

整體來看，供需好轉帶動大陸製造業就業情況明顯改善，其中，8月就業指數六個月來首次升至擴張區間，且為2010年4月以來最高。調查結果顯示，企業的擴張計畫支撐當月用工回升，消費品用工好轉較為明顯。

8月製造業採購活動同樣重現擴張，但原材料庫存指數降至收縮區間。部分廠商表示，一些原材料成本較高，對庫存量保持審慎，還有企業表示銷售相對疲弱，因此不願增加庫存。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月大陸製造業景氣度改善，除了出口不振以外，供給、需求、就業指數均位於擴張區間，但內部需求不足和弱預期的問題，可能在更長時間形成負面循環，加上外需的不確定性，經濟下滑壓力恐不斷擴大。目前穩預期和增加居民收入仍是施策重點，相關支持政策的緊迫性和必要性進一步增加。