Google開發者大會將於6日在上海登場

無畏中美科技戰正熾，Google I／O Connect系列活動的環球之旅即將來到大陸，「2023谷歌開發者大會」將於9月6日在上海登場，共計兩天。除了多場專題演講外，現今最夯的生成式AI、大語言模型等領域也是本屆活動重點，看點紛呈。

根據谷歌活動官網，兩天的活動包括mobile、cloud、AI、web等四大主題，並各自探討最新開發進展、應用領域、創新場景等。此外，還有多場專題演講，包括谷歌出海創業加速器校友分享、全球遊戲與應用出海回顧及趨勢洞察、谷歌AI的創新案例分享、數位經濟等多元話題。

官網顯示，Google大中華區總裁陳俊廷、Google Developer X和開發者關係副總裁兼總經理Jeanine Banks、Google Cloud AI平台副總裁Ting Liu、Google Play大中華區業務發展總監張雷、Google全球開發者生態總監David McLaughlin等人將發表主題演講。

Google開發者大會堪稱每年一度的科技業盛宴，除了向市場傳遞谷歌的企業願景，同時也會邀請眾多當地合作夥伴與會，眾多開發者和科技愛好者可望創造交流的火花。

該活動在大陸已連續舉辦多年。2020年和2021年因疫情緣故，Google開發者大會改由線上舉辦，2022年再度恢復為線上線下同時舉辦，當時主題包括了Google在數位創新領域的最新突破，並在會上介紹Google跨平台技術、隱私保護、機器學習等技術，以及最新的開源技術成果。