特斯拉新款Model 3 中國售價未降反漲

調降Model S和X售價

電動車大廠特斯拉1日推出新版Model 3，其在大陸市場的起售價為人民幣（下同）25.99萬元，高於市場預期的20萬元左右，也比目前在售的舊款Model 3價格更高。此外，特斯拉同日宣布，大幅調降高階車款Model S及Model X在大陸市場的售價。

綜合外媒報導，特斯拉中國官網1日上線新款「Model 3煥新版」，這是Model 3自2017年推出以來的首次更新。「Model 3煥新版」的普通版與長續航版起售價分別為25.99萬元、29.59萬元，目前已開始接受訂單，預計交付時間為第四季。

與舊款Model 3相比，新款入門版本的官方售價高出2.8萬元，如果加上舊款現車擁有的8,000元保險補貼，則新款入門版實際售價比舊款貴3.6萬元。

第一財經報導，針對「Model 3煥新版」起售價高於預期一事，市場分析，一方面可能是還沒有清完舊款車庫存。另一方面，新款Model 3剛推出時，可能還沒達到最佳的規模效應，因此成本仍偏高。

值得注意的是，特斯拉8月中才宣布Model S、Model X降價，時隔半個月再度出手。特斯拉中國9月1日宣布，Model S最新起售價為69.89萬元，Model X起售價為73.89萬元，意味著Model S最新售價降幅約13.6％，而Model X降幅約17.8％。

（工商 蘇崇愷）

特斯拉小改款Model 3電動轎車今天在中國上市，但未如業界預期降價，新款入門版本售價人民幣25.99萬元（約新台幣114萬元），反而上漲2.8萬元，預計第4季交車。

截至目前，台灣特斯拉官網未發布新款Model 3。

特斯拉中國官網顯示，新款Model 3推出煥新版和長續航煥新版，售價分別為25.99萬元和29.59萬元，預計交付時間為今年第4季。

據第一財經報導，相比舊款的Model 3，新款入門版本售價提高2.8萬元。再加上目前舊款現車還有8000元保險補貼，事實上新款入門版比舊款售價高3.6萬元。

不過在續航表現上，新款Model 3入門版從556公里提高至606公里（CLTC綜合工況預估），最高時速則從225公里降至200公里；0至100km/h加速時間不變，仍為6.1秒。

另外，舊款Model 3性能版取消，新款Model 3高配版本主打續航，CLTC綜合工況下預估續航里程從675公里提升至713公里，但最高時速降至200公里，0至100km/h降至4.4秒。

報導說，這是Model 3自2017年推出以來的首次更新。今年以來，市場上關於新款Model 3的消息不斷傳出，其中，最受消費者關注的則是價格話題。

據悉，新款Model 3在降成本方面進一步發力，車身外殼將會採用更多的大型鑄件製造，以減少元件數量，進一步降低製造成本；而且取消了所有雷達，包括超音波雷達、毫米波雷達，在智慧駕駛方案上採用真正的純視覺方案，所以硬體成本也會進一步下降。

不過對於上述消息，特斯拉並未給出明確回應。基於此，業界此前盛傳新款Model 3售價將壓在20萬元左右。

對於新款Model 3售價遠高於市場預期，報導引述業內人士分析稱，一方面可能是因為舊款Model 3庫存沒有清完；另一方面，新款Model 3在剛推出的時候，並沒有達到最佳的規模效應，成本依舊偏高。

（中央社）

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