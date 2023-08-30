陸官方推政策組合拳 成效持續觀察

今年大陸面臨內憂外患，地方政府債務過高，土地財政收入下滑；地產商資金吃緊，債務違約；內需消費疲弱。外則面對美國政治經濟圍堵，以及歐美商品需求下滑壓力，出口增速低迷。

近期避險基金橋水（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）和諾貝爾經濟學獎得主克魯曼均對外表示，大陸應盡快推動大型債務重組。大陸大部份債務都是以當地貨幣計價，且由公民持有，重組難度會比處理國外債務相對容易些。

7月24日中共中央政治局會議提出要「制定實施一攬子化債方案」，其目的就是要化解地方債務，解決地方隱性債務問題。8月1日中國人民銀行、外管局在2023年下半年工作會議中也提出要統籌協調金融支持地方債務風險化解工作。實務操作上，目前預估一攬子化債方案可能包含三個主要途徑：

一，中央財政置換：最直接有效。但目前中央為防範道德風險，此方案可能會是最後大招。

二，優化和重組地方平台公司債務／資產負債表：主要是通過活絡資產、城投平台轉型和重組，提高財政收入和償債能力。2018年大陸財政部所列舉的地方政府存量隱性債務化解方式中，包括出讓政府持有股權及經營性國有資產權益（例如2021年山東省日照市將八大國企重組，推進城投平台整合）、利用專案結轉資金、經營收入償還（例如2019年山西交控集團通過市場化重組，將政府隱性債務轉為企業經營性債務）、債務轉換為企業經營性債務等。

三，金融機構助力債務展期：包括中國國開行和商業銀行參與債務置換或展期。

目前各地方債務總額（包括隱性負債）的詳細調查仍在進行。人行8月21日不對稱下調1年期和5年期貸款市場報價利率（LPR），其目的亦是為後續銀行業助力化債工作做準備。目前市場亦預估人行第三季將會下調金融機構存款準備金率，為銀行負債端提供中長期流動性。

地產方面，政策持續放鬆。8月25日住建部、人行、金融監管總局三部門聯合印發「關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知」。首付比例方面，推動認房不認貸。家庭成員在當地名下無住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，金融機構均按首套房執行住房信貸政策。

認房不認貸政策落地後，一線城市居民賣一換一情況下，改善性購房可減輕總價10％～40％的首付壓力。此外換房退個稅政策將延期到2025年底（原為2023年底）。即對出售自有住房並在現住房出售後1年內在市場重新購房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。後續人行有望推動調降存量房貸利率政策，降低房貸戶利息支出壓力。

股市方面，8月27日相關部委宣布減半徵收證券交易印花稅；調降融資保證金比例；階段性收緊IPO節奏；控股股東、實控人減持限制。整體來看，大陸持續對症下藥，預期至年底陸續會推出政策組合拳。若政策能有效落實，藥效有望於今年底逐步顯現，柳暗花明又一村。

（文／群益中國金采平衡基金經理人 楊書婷）