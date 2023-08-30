為哪樁？陸股北向資金單月流出創5年新高

8月以來大陸股市相對疲軟，證券市場也發現以外資為主的「北向資金」已連續淨流出達829.23億人民幣（約合113.7億美元），創下5年來單月淨流出新高。坊間傳言外資可能會持續流出上海與深圳兩大股市，市場人士分析稱，由於人民幣仍看跌，外資持續流出的操作可能是為規避匯率風險。

據《財聯社》報導，8月以來北向資金持續流出，還伴隨著A股的整體下跌。根據Wind資料，截至8月29日收市，上證指數和深證成指8月份當月分別下跌4.71%和6.52%。

所謂「北向資金」通常是指通過香港市場流入大陸A股的香港資金以及國際資金，一般通過滬深港通和QFII(合格的境外機構投資者)、RQFII(人民幣合格境外機構投資者)3種途徑，因此證券市場上經常將它作為外資在中國股市投資的指標。

報導說，北向資金連續淨流出近830億人民幣，創下近5年單月流出新高，也使2023年初至今的北向資金累計淨流入額由約2300億元人民幣下滑至約1500億元人民幣。而由於北向資金大幅流出和A股下跌，各路消息開始發酵升級，使本月證券市場對北向資金會的討論更熱烈。

從過去5年來的歷史數據觀察，北向資金曾有5次明顯流出，分別為2019年5月、2020年3月、2022年3月及10月和2023年8月，當中又以本次北向資金流出量為最高。歷次流出也都與匯率波動較為相關。

大陸光大證券研報分析稱，8月以來美元兌人民幣匯率持續升高，再度接近2022年11月初高點。人民幣匯率與短期宏觀資料承壓，為北向資金流出的核心原因。除匯率變化外，外資的短期投機行為、國內外經濟的不確定性以及全球局勢震盪均會對北向資金的流向帶來影響。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤認為，北向資金流出原因為經濟復蘇及政策出台相對來說不及預期，短期若有好消息，北向資金可能就順勢出場。長期來說，過去一兩年北向資金在中國股市上面均表現得不太好，所以流出意願較高。

也有市場觀點認為，北向資金或許正在進行較大幅度調倉，近期買賣量明顯增加，或許預示著調倉舉動。

文章來源：至少830億！北向資金單月凈流出創五年新高，歷次原因回顧，本次流出會否持續？