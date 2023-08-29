風險加劇 陸銀不良貸款率飆

大陸多家房地產企業相繼爆雷，並危及銀行資產品質。瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之29日分析，地產商危機持續升溫，並加劇地方城投債問題，多重風險交互影響，大陸金融機構不良貸款率恐飆逾10％，遠超官方公布的1.62％。

顏湄之認為，大陸銀行業與房地產相關的不良資產，在過去多個季度不斷增加。她在8月初時預估今年陸銀不良貸款率將升至7％，但隨著碧桂園等大型地產商持續爆雷，她在29日發表的看法比月初悲觀，預估銀行不良貸款已逾10％，當局如何穩住房地產市場成為關鍵。

大陸金融監管總局數據顯示，截至2023年第二季，商業銀行不良率維持在1.62％。即便資產品質相對較差的農商行，不良率也在3.25％。

顏湄之指出，以國有四大行的2022年年報來看，工行、中行、建行和農行的房地產相關不良貸款率，介乎4.36％至7.23％，以中行最高。此外，房市風險也加劇地方城投債問題。據她估算，銀行業在地方融資平台的曝險部位約達人民幣（下同）49兆元，占銀行業總資產13％；當中約有36兆元為銀行貸款，逾10兆元為城投債，亦有一些非標準化債權類資產。

顏湄之還說，分析2,800多家城投公司財務指標後，在較悲觀情況下，約四分之一城投的現金流不足以償還利息。加上近期地方政府債務問題及周轉困難，對城投公司支持力度恐低於以往，也讓市場對城投債償付擔憂增加。但她也說，中共中央政治局會議公布一系列化債方案，將有助於緩解融資平台短期付息流動性壓力，料不會引起系統性風險。

一財網報導，據國務院最新的「今年預算執行情況報告」顯示，防範化解地方債風險為接下來重點工作之一，包括制定實施多項化債方案；妥善化解存量隱性債務；並堅決查處新增隱性債務，防止一邊化債一邊新增。

上海財經大學教授鄭春榮分析，由於目前經濟欠發達的市縣，可騰挪的資金資源有限、化債壓力最大，成為關注重點。未來地方政府必須統籌協調資產，兼顧資產與負債管理，充分找尋可化債資源。財達證券副總經理胡恒松認為，當前重點在於解決債務償還壓力過大問題，需通過債務置換使得低息長期債券貸款來置換高息短期債務，節約資金成本，緩釋風險。

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