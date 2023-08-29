官方積極救市 陸大型藍籌股逢回可布局

回顧8月以來，受到一系列企業債務事件影響，A股原本在7月份由大型藍籌股帶領的一波反彈表現出現反轉。

觀察上綜指數近一個月跌幅達約5.4％，深綜指數跌勢更重約7.4％，代表上、深兩市大型藍籌股的富時中國A50指數仍相對有撐，近一個月跌幅約4.7％左右，最新點位約在12,600點附近。主要是曾被列為房企典範的碧桂園、國有企業遠洋集團等均爆出債務危機，反映房地產開發商流動性問題仍在，房市疲弱之負面效應擴大下，市場擔憂內需復甦前景。

惟在危機應對下，大陸官方也端出多項救市措施。首先大陸財政部與稅務總局27日聯合公告，「為活躍資本市場、提振投資者信心」，從28日開始對證券交易的印花稅減半課徵。這表示陸股交易的印花稅稅率，將從目前的0.1％，下調至0.05％。而證監會隨即頒布包括優化IPO及房地產上市公司再融資不受破發及虧損限制、限制企業減持股票、及9月8日起降低融資保證金最低比例等三大措施，相關舉措確實達到激勵作用，使陸股於8月底前開始展開反彈。

回顧過往，大陸股市的交易印花稅調整往往可對資本市場產生立竿見影的影響，短期有利股市表現的提升，可據此擬定短期交易策略。例如2008年4月時，證券交易印花稅由0.3％降至0.1％、2008年9月時，由雙邊收取改為單邊收取，皆使股市在一周內大漲12％～21％。不過我們認為，交易成本對股市的影響應僅是充分條件，個股及產業未來發展前景才是必要條件，長線來說，建議仍回歸到基本面的研判來進行投資。

回到房地產業的觀察，繼恒大集團之後，另一巨頭碧桂園在8月也出現無法支付款項及11檔公司債券開始停牌的情況，引發市場震盪。我們認為，對房企相關的類股影響將延續一段時間，但因地產牽連甚廣，大陸政府不可能袖手旁觀，因此將會看到積極擬定政策並著手處理。目前大陸國家統計局已於記者會信心喊話，表示房地產市場總體確實處於調整階段，但強調房地產市場政策將逐步優化，房企風險有望得到化解。而中國人民銀行也在8月15日無預警宣布降息，將中期借貸便利MLF利率下調15個基本點，顯示政府當局十分重視此次事件，可能打算透過不對稱降息的方式來放寬未來中期的信貸條件，以支撐房地產業。

整體來說，資金先行出逃相關地產股將維持一段時間，相關產業或高股息地產等股票，現階段可先避開。然資金仍將找尋新標的，因此其他各產業之龍頭企業，將較易受到青睞。值得留意的是，觀察資金面上，國際資金正持續流入大陸的基金市場，根據EPFR資料顯示，截至8月23日為止，大陸基金近期已連七周呈現淨流入，合計已買超逾31.4億美元，已有資金開始進行逢低布局的味道。

長線來說，市場終將回復正常，且時序上，陸股亦即將進去傳統「金九銀十」月份，本次行情能否再現，有賴政府刺激進一步發酵。惟逆向思考下，股市中有利空才有便宜股票可以買，同時也更可以看出主流股。因此中長期投資人仍可正向看待，逢回布局。

（文／國泰富時中國A50基金經理人游日傑）