陸救股市房市政策 野村：力度不夠

大陸官方持續大動作推出股市房市提振措施，但野村證券報告認為，這些措施的力度不僅不足，且影響可謂相當有限，大陸可能短期又要推出更多措施來遏止經濟下滑。

大陸官方周日宣布28日起A股印花稅減半，還將調降融資保證金，帶動28日股市開盤一度大漲。但野村報告指出，該政策符合中共中央政治局會議指示提振資本市場的方針，但無法為重振實體經濟提供實質增量。

野村表示，當前大陸的股市房市政策都呈現窘況，近日推出購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施可能會釋放大城市的需求，但由於此前「認房認貸」的規定僅對一線城市和少數二線城市，因此影響可能很有限，對房屋交易和土地供應的其他限制仍然存在。

野村認為，如果沒有額外更積極的政策刺激，這些政策本身對股市幾乎沒有什麼可持續的積極影響。房市政策也不足以阻止經濟下滑，大陸政府可能不得不推出更多房地產寬鬆措施。

政策不如預期的表現恐進一步衝擊市場信心，陸股28日最終收盤狀況不如開盤時強勁，中指研究院8月的房市交易狀況表現也相當低迷，反映市場仍相當程度處於低氣壓。

此前高調宣布，「今年債務的壓力已經完全過去」的龍湖集團亦被外界看衰。國際信評機構穆迪（Moody’s）近日將龍湖信貸評等調降至Baa3，屬於投資級別裡的最低等級。

且穆迪表示，會再審視是否有需要進一步下調評等。若龍湖再往下一個等級會到Ba1，開始屬於高收益垃圾債的範疇。穆迪認為，當前大環境仍高度不明朗，融資環境也不穩定，因此認為龍湖改善經營業績及復甦能力存在高度不確定性，預期龍湖合約銷售狀況將會放緩，利潤率會持續承壓、融資管道也仍會受限，整體財務指標將下降。