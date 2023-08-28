iPhone 15出貨續下修 富士康獎金小幅萎縮

外媒指出，iPhone 15系列將於9月12日發表，富士康生產線正在大力量產全系列手機，不僅加班比平常多，重新回到工廠的獎勵和時薪都有所提高，目前進工廠的獎勵已經提高到9,000元人民幣，但還是比過去的1萬元人民幣稍低。

儘管iPhone 15 Pro和Pro Max，堪稱是近三年來最大的變革，不過出貨數量卻被一再下修，先前傳出自8,300萬台，下修到7,700萬台，日本瑞穗銀行更認為，將下修到7,300萬台，全年產量從2.27億台，降到2.17億台。2022年iPhone 14備貨量估計在9,000萬台以上。

具富士康生產線員工透露，近期進入生產線的員工開始增加，很多人也是看好這個時間點，來生產線賺快錢。平均每天可以加班2小時，周末加班10小時，工資上漲不少，重返工廠的獎勵也提高到了2倍。

富士康在鄭州有3個廠區，8月份時薪最高到27元人民幣，主做手機殼的八大街富士康廠區，返回工廠的獎勵最高，因為較為辛苦，有9,000元人民幣。

外媒認為，富士康獎金縮水的主要原因，在於部分訂單外移到印度，富士康已經在印度泰米爾納德邦建立產線，生產iPhone 15，預估印度組裝的iPhone 15將占比10％。摩根士丹利評估，未來5年內，印度市場的營收將達到總營收的15％，生產占比達到20％。

對於iPhone 15備貨下修等問題，專家認為，全球手機市場仍未回溫，加上景氣低迷，通膨嚴重，導致民眾換機週期有所延長。另有中國大陸分析師指出，華為也將在9月發表新機，並宣布自受到制裁後，重回5G市場，這會讓中國大陸消費者重回華為陣營。

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