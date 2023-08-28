港股大漲逾300點 恒大復牌暴跌80％

港股大盤恒生指數28日開盤大漲，盤初漲幅一度超600點、漲近3.4％報18,564點，現漲幅逾322點、漲1.8％報18,279.03點，成交值458.74億港幣。

受外界關注的港股中國恒大28日恢復交易，恒大開盤後大跌近87％股價報0.22港幣，現跌幅收斂至79.7％股價報0.335港幣，成交值3.04億港幣。值得注意的是，恒大將在28日晚進行債權人協議安排會議，一系列會議將自下午6時開始舉辦。

另一家深陷債務問題的碧桂園則大漲，港股碧桂園現漲7.4％報0.87港幣，成交值4.27億港幣。其餘房企也有不俗漲幅，綠城中國、花樣年均漲逾7％；龍湖開盤一度漲10％，現漲2.43％報16.84港幣，成交值3.07億港幣。

（工商時報 楊日興）

恒大集團今恢復交易 股價暴跌84％

中國房地產商恒大集團股票今天在香港交易所恢復買賣，卻似乎成為投資者的逃生門日，港股開盤後5分鐘，恒大股價暴跌港幣1.4元或84.97%，暫報0.24元。

恒大集團因為陷入債務危機，自去年3月底起停牌，停牌前報價1.65元。

另外，受北京方面昨天公布多項振興股市交易的措施刺激，港股今早開盤後飆升，截自9時35分，恒生指數上升443點或2.47%，暫報1萬8400點。

北京方面昨天公布削減印花稅、降低融資保證金及限制控股股東減持股份，這被視為挽救股市的措施。

（中央社）

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