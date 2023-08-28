調降印花稅奏效 陸股飆 港股勁彈400點

調降印花稅奏效 陸股走揚

大陸財政部27日公布，自28日大陸A股印花稅減半，並且宣布將調降融資保證金。相關政策在28日盤初成功拉動近期乏力的陸股，滬深兩市大盤盤初一度大漲5％，不過隨後漲幅有相當收斂，現漲幅逾2％。

上證綜指28日開盤大漲5.06％，深證成指則大漲5.77％；不過現兩市大盤走勢大幅回落，截至10時10分，上證綜指漲幅2.36％報3,136.61點，成交值人民幣（下同）2,493.98億元。深證成指漲2.42％報10,375.69點，成交值2,970.02億元。

據大陸財政部公布，大陸A股印花稅自28日稅率從0.1％下調為0.05％。另外自9月8日收盤後，融資最低保證金比例將由100％調降至80％。

（工商時報 楊日興）

陸多箭齊發救市 恆指飆逾400點

為了提振市場與投資信心，中國政府多箭齊發，受此激勵，周一香港恆生指數盤中大漲426.6點或2.38%，報18383.02點。國企股(H股)大漲2.7%，報6341.6點。

中國證監會周末宣布證券交易印花稅減半徵收，並於周一生效，以「活躍資本市場、提振投資者信心」。該主管機關並宣布證交所降低融資保證金維持比率規定，並在規範股份減持行為和階段性收緊IPO節奏方面也推出利多政策，該主管機關同時批准37檔基金上市，包括10檔追蹤小型股中證2000指數的ETF基金和7檔聚焦科技股的ETF基金。這些新獲批的基金將為中國股市挹注更多新的資金活水。

中資券商股強勁表態，中信證券和中金稍早前均大漲約9%。

恆生科技股指數勁揚3.50%，成分股普遍上漲，僅比亞迪電子挫8%。微博跌4.3%。小鵬汽車大漲13.52%，漲幅最大。

比亞迪電子宣布以約158億元人民幣，向新加坡捷普（Jabil）收購手機零組件生產業務Juno Newco Target Holdco Singapore Pte. Ltd.100%股權。

小鵬汽車稍早前飆升14%，該公司宣布向滴滴全球收購智能車開發業務Xiaoju Smart Auto的100%股權。

（時報資訊 柯婉琇）

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