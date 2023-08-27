補陸地方債大洞 外銀估需人民幣1.2兆

大陸地方政府債務的問題大過於房企債務違約大洞，澳盛銀行經濟研究團隊指出，地方政府融資平台（LGFV）可能需要在年底前找到人民幣1.2兆元，用於償還債券，此項金額是其他形式債務的三到四倍，但問題不止於此，2024年可能會快速上升至10兆元以上，此次發行1.5兆元，只是債務解決的一個開始。

對於解決方法，市場預估，中國人民銀行（PBoC） 可能會設立緊急流動性工具，以幫助陷入困境的地方政府金融平台（LGFV）。澳盛銀團隊認為，預計人行此次發行不會解決整個地方政府融資平台債務問題，未來幾年將重複發行此類債券。

澳盛銀團隊指出，貨幣政策將保持鴿派，因此維持下半年存款準備金率下調25個基點、第四季7天逆回購利率下調10個基點的觀點。法國外貿銀行亦認為，從歷史經驗來看，房地產泡沫破裂從來不是孤立的事件，必然會引發一系列的連鎖影響。中國大陸的情況顯然與日本更為相似，中國在吸收房地產過剩供應的過程中，最能做的一個方法是取消去年祭出的“三道紅線”。

對中國大陸來說，法國外貿銀行研究部門認為，走出危機的唯一方式是慢慢調整房地產市場的供應量和價格，「這是一個漫長而痛苦的過程」，且其實這個過程已經開始了，由於房價前景黯淡對投資需求產生一定影響，房地產固定資產投資呈現兩位數負增長。其次，價格管道也在快速發揮作用，生產者價格一年下降了5％左右。生產者價格整體通縮也開始傳導至消費價格，今年7月，中國CPI指數首次出現負增長（-0.3％）。

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