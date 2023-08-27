陸7月工業企業利潤年減6.7％ 降幅縮減

在工業生產穩定恢復、企業營收邊際改善的背景下，7月份，大陸規模以上工業企業營業收入年減6.7％，降幅較6月份收窄1.6個百分點，為連續第五個月收窄。

華爾街見聞27日報導，2023年1至7月份，大陸規模以上工業企業利潤總額為人民幣（下同）39,439.8億元，年減15.5％，降幅比1至6月份收窄1.3個百分點。

其中，國有控股企業利潤總額13,805.9億元，年減20.3％；股份制企業利潤總額28,835.6億元，下降16.6％；外商及港澳台商投資企業利潤總額9,355.7億元，下降12.4％；私營企業利潤總額10,226.6億元，下降10.7％。

報導稱，隨著經濟恢復向好，供求關係逐步改善，工業產銷銜接水準明顯提升，加之工業品出廠價格降幅收窄，共同推動工業企業營收改善。7月份，大陸規模以上工業企業營業收入年減1.4％，降幅較6月份收窄1.9個百分點，營收改善有助於工業企業利潤繼續恢復。

今年以來，裝備製造業發展動能積聚壯大，持續助推工業企業效益恢復。1至7月份，大陸裝備製造業利潤年增1.7％，延續增長態勢，增速高於規模以上工業17.2個百分點。裝備製造業利潤占規模以上工業的比重升至34.6％，較1至6月份、上年同期分別提高0.3、5.9個百分點。

分行業來看，電氣機械行業受太陽能設備、鋰離子電池、家用空調等產品帶動，利潤增長33.7％；鐵路船舶航空航太運輸設備行業受船舶、海洋工程裝備、動車組等產品帶動，利潤增長30.4％；通用設備、儀器儀錶行業利潤分別增長14.5％、12.4％，均保持較快增長。

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