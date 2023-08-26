陸股估值具吸引力 信心恢復需待時日

對於投資者來說，最近中國市況發展或許令人稍為感到不安。在經歷年初強勁的開局之後，下半年開始投資人對中國經濟復甦的疑慮增加。我們的觀點是，雖然中國市場情緒持續低迷，但股票估值已消化了很多壞消息。目前MSCI中國A股境內指數的預估市盈率只有約11倍，相比之下，過去十年的平均水平為13倍。後市若要取得重大進展，最重要的是投資者及消費者信心恢復，寬鬆的財政和貨幣政策，相信是刺激市場重拾信心的關鍵。

在經歷第一季的強勁反彈之後，中國經濟增長趨勢近幾個月有所放緩。目前在中國國內信心低迷、外需疲軟及房地產市場尚未企穩的情況下，可能需要更多支援來推動經濟復甦。8月17日，中國人民銀行發表「2023年第二季度中國貨幣政策執行報告」。報告指出，接下來人行將加大總體政策調控力度，穩健的貨幣政策要精準有力，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩固支援實體經濟恢復發展。

尤其是在經濟重開之後，消費開始放緩，與此同時，房地產仍然有待復甦。值得注意的是，中國消費者繼續處於儲蓄模式，消費未有大幅增加。以2023年1～4月為例，中國居民的銀行存款按年增長超過20％。顯然，經過三年的疫情封鎖，目前消費者信心仍然低迷。

鑑於房地產行業對經濟和整體金融穩定的重要性，我們認為政策制定者將推出措施來穩定該行業，但不會尋求實現V型反彈。此外，2022年以來中國面臨到一個新的挑戰是，這可能與中美利差擴大下股東貸款大幅減少有關。國際收支下外資直接投資的下滑這一新趨勢，可能繼續為人民幣帶來壓力。

可以確定的是，中國經濟復甦仍在進行中，並受到消費的強勁支撐，尤其是服務業。然而，從家庭到企業，整體信心尚未恢復到正常水平，這在短期內阻礙了更強勁的經濟復甦。但政策制定者更注重長期結構性改革，這可能意味著2024年經濟將保持相對穩定增長。經濟增長和投資者信心改善將產生乘數效應，進而在未來幾個月推動企業盈利提高。

換言之，中國的政策制定者仍將專注於通過財政和貨幣管道支援經濟增長。我們預計，與過去那種大規模刺激計畫不同，中國政府將繼續側重於結構性改革和長期高品質增長。因此，過去直接資金支援傳統基礎設施和過度流動性的做法似乎不太可能再次出現。

這種更為謹慎的做法也可能意味著犧牲一些短期增長趨勢。我們認為，中國可能會轉向結構性可持續的增長動力，對製造業升級和綠色科技等領域提供直接和有針對性的支援。長期看，隨著地產週期的回落，中國經濟的動能正在發生重構，以高階製造、數位經濟和自主可控為代表的新的經濟增長動能或將具備更大的長期發展空間，有望在未來獲得資本市場的價值重估，也是目前權益資產低位時是值得重點布局的方向。

展望下半年，A股上市公司盈利修復或仍將延續，在海外經濟緩衰退、中國經濟溫和復甦的基準判斷下，我們維持對2023年A股市場中性偏積極看法，指數相比當前位置仍具一定上行空間，中期市場機會大於風險，目前中國股市正處於週期更替的蘊新時刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處於布局時點，必須重視節奏和結構，將是核心的投資線索。

對於投資者來說，要相信時間的力量，因為短期行業機會可能是有波動的，也會有輪動，歷史經驗看長期持有才可能帶來較穩健的回報。回頭去看，看到的是歷史；往前看，可能更多的是機會，在當前這個位置，我們仍值得對中國市場保持樂觀。