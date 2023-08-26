關鍵就在這兩年 管濤：人民幣寬幅震盪

當前不少觀點對於大陸經濟復甦情況悲觀，中銀證券全球首席經濟學家管濤26日在2023年亞布力論壇夏季高峰會時表示，年內人民幣匯率將呈現寬幅震盪行情，大陸經濟恢復狀況會有明顯影響，若恢復不及預期，人民幣匯率可能還會有調整。

綜合陸媒報導，管濤表示，2023年人民幣匯率會是寬幅震盪行情，若經濟恢復得好、市場信心提振，人民幣匯率是一個中樞偏上的震盪走勢。如果恢復不如預期，人民幣匯率可能還會調整。

不過管濤指出，人民幣匯率除了要看基本面，還要看匯率政策，若經濟情況表現較差，市場有可能出現順週期單邊的羊群效應，那個時候中國人民銀行應該會出手。

管濤認為，人民幣的關鍵要看2023、2024年，要看能否做好銜接，以免出現類似亞洲金融危機的情形，若人民幣持續有承壓，未來可能會出現更具挑戰性的問題。

管濤強調，大陸不論是財政政策、貨幣政策都還是有一定的空間，就算受到關注的地方政府債務問題還沒解決，大陸政府也依然有加槓桿的空間。

仍有空間施展手腳的還有都市化建設，管濤表示，大陸城鎮化的比例偏低還有發展空間，跟其他大國還有十多個百分點的差異，但這方面就要避免走回老路，不能以過去高負債、高槓桿的方式增長。

管濤認為，新型城鎮化建設也包含戶籍改革等面向，該措施會使人口流動增加、帶來新的機遇，刺激出新的消費潛力。

民間與技術投資則是另一個增長重點領域，管濤指出，當前民間投資、高技術投資增長很快，如果不計算房地產領域，製造業投資、高新技術投資、基礎設施的投資表現高於平均增速，反映大陸還在逐步培育新的增長動能。