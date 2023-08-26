王石看房市 賺快錢時代過去了

近年大陸房地產業在流動性危機下陷入低谷，拖累房市表現低迷。大陸地產商萬科集團創辦人王石表示，任何行業都有周期，房地產市場也有調整周期，「賺快錢」的時代已經過去。

但王石強調，房地產作為大陸經濟支柱產業不會改變。

中國證券網報導，2023亞布力大陸企業家論壇第19屆夏季高峰會於8月25日至27日在深圳登場。王石出席談及房地產業時表示，大陸房地產市場中，商品房占比80％，這在全世界是絕無僅有的，將來的市場結構會改變。

王石指出，「現在大大小小的開發商會進行新的調整、洗牌。房地產行業還會存在，但是企業調整會非常非常大」。2018年，萬科曾在公司年會現場提出「活下去」的主張，王石對此表示，「活下去」到現在一點也不為過，且萬科還在轉型當中。

對於房企經營議題，王石表示，大陸香港的房地產開發商已經過了「賺快錢」的時代，相較於大陸房地產商存在高槓桿、高負債、高周轉的問題，新鴻基、瑞安、恆隆等房地產商的負債率都比較低，「很多房地產同行都是萬科學習的好榜樣。」

在陷入債務危機之際，各家業者亦積極自救。碧桂園公布，向中海外出售持有廣州亞運城的聯營公司26.67％股本權益，總價為人民幣（下同）12.9億元，當中涉及購買銷售股權及債務承擔。

香港經濟日報報導，中海外持有聯營公司約73.33％權益，出售事項完成後，碧桂園將不再持有聯營公司任何權益。

值得注意的是，廣州亞運城項目原先由碧桂園、世茂、雅居樂和中海外共同持有，但世茂和雅居樂於2022年初已悉售所持有的股權。