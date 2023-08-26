上汽名爵歐洲熱銷 賣贏特斯拉

中國汽車品牌在歐洲市場高速發展，市場研究機構Dataforce日前公布數據顯示，中國汽車大廠上汽集團7月份歐洲銷量年增幅超過170％，旗下品牌MG（名爵）更首超美國電動車龍頭特斯拉（Tesla），以1.6萬輛月銷量拔得頭籌。

Automotive News Europe報導，歐洲汽車市場7月份累計銷量為91.99萬輛，年增逾17％。其中，表現亮眼的MG占據上汽集團大部分銷量，且以MG 4車款廣獲市場歡迎，占據7月增長量將近半數。

其他中國車企數據顯示，7月份比亞迪在歐洲銷量漲幅達183％，共計717輛。而由吉利和富豪汽車（Volvo）共同創辦，且將歐洲作為戰略市場的極星汽車月銷量為0.32萬輛，另一相關品牌領克月銷量則為0.17萬輛。

界面新聞引述統計機構Jato Dynamics指出，以電動車來看，2022年上半年中國電動汽車平均價格不到3.2萬歐元，歐洲汽車則約5.6萬歐元，使低廉的價格成為中國車企的核心競爭力。

至於汽車諮詢公司Inovev則指出，2023年內中國汽車品牌在歐洲電動汽車市占率達8％，且持續攀升，預計至2025年，將有至少11款中國製造電動車在歐洲登場。

然而，隨著歐盟祭出「歐盟電池和廢電池法規」新規，自2027年起要求動力電池必須持有「電池護照」，紀錄製造商、材料成分、碳足跡和供應鏈等資訊，使中國品牌在歐洲發展仍面臨政策、環保和貿易等多方面合規挑戰。

華泰證券表示，2022年中國動力電池在歐洲市占率為34％，法規或對中國動力電池出口歐洲形成新的綠色壁壘，或將增大中國電池廠商短期出口成本。但長期來看，此次新規可望帶動中國電池回收體系加速建設，行業逐步規範，並使市場有效整合。