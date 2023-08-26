陸太陽能機器人 H1銷量增94％

儘管大陸疫後經濟復甦不如預期，但大陸的機器人產業穩定成長，且已大幅滲入產業應用各領域，數據顯示，太陽能機器人上半年銷量大增94％，迎來應用與外銷商機。

太陽能機器人的使用愈來愈廣泛，浙江大有集團錢塘分部近日試點應用太陽能清掃機器人，大幅改良人工清潔的效率與安全問題。

目前太陽能明顯是大陸工業機器人的應用領跑領域，工信部數據顯示，上半年該領域工業機器人銷量增速達94％最快。

其他領域也有不錯機遇，汽車電子、醫療用品、鋰電池行業機器人分別增長20％、10％、7％。中國經濟時報分析，陸產工業機器人正邁向電子、汽車等高階應用領域，且不少企業都開始小規模出海搶市占，下半年都有良好展望。

工信部在年初也聯合16部門印發「機器人＋相關的應用行動實施方案，加快推動機器人在各行各業的拓展應用，並表示要積極融入全球產業鏈供應鏈體系。

當前大陸經濟呈現疲態，不過機器人依然處於增長，工信部日前在2023世界機器人大會表示，上半年大陸工業機器人產量年增5.4％達22.2萬套，服務型機器人產量年增9.6％達353萬套。且大陸去年工業機器人安裝量超過全球總量的一半，連續九年位居世界首位。GGII則預計，2023年大陸工業機器人全年銷量約33.3萬台，年增9.9％。

國際機器人聯合會數據指出，大陸在2021年全球機器人密度已經超越美國，達每萬人322台。大陸工信部的「十四五」機器人產業規畫，更要求機器人產業密度要在2025年達到每萬人450台。

大陸現今不少製造業城市已大幅採用機器人協助生產，以電子製造業聞名、台商聚集的蘇州就是一例。當前蘇州已有如吳中區機器人產業園、昆山高新區機器人產業園等知名園區，其中容納11家機器人公司的普洛斯華成智能製造科技產業園中，更有思靈機器人、快倉智能兩家估值超10億美元的機器人獨角獸，而目前全球機器人產業獨角獸僅有七家公司。