下市危機解除 恒大28日復牌

港股上市的大陸房地產企業中國恒大停牌將近一年半，壓底線宣告解除摘牌風險，將於8月28日復牌。另一方面，恒大汽車公布，2023年上半年虧損人民幣（下同）68.7億元，較2022年同期虧損133.6億元收窄，其中，持續經營的業務期內虧損達58.1億元。

綜合陸港媒體報導，恒大在21日晚間釋出多項內控政策，力求滿足各項要求，於時限內恢復在港交所交易。

恒大最新公告指出，董事會已經充分履行港交所相關復牌指引的要求，申請由2023年8月28日上午9時正起恢復買賣公司股份。

受到此前掀起的債務危機影響，該股於2022年3月21日停牌，至今已經停牌超過17個月，按照港交所規定，若停牌18個月至2023年9月21日，公司將面臨退市處分。

公司數據顯示，2023年上半年，中國恒大實現合約銷售金額334.13億元，合約銷售面積511.5萬平方公尺，上半年累計銷售回款271億元，截至2023年6月30日，集團總資產約為1.74兆元。

此前，恒大集團17日在美國紐約申請破產保護，以此確保集團的美國資產在債務重組過程中不受侵害。前一日，中國恒大旗下控股企業恒大地產集團因涉嫌資訊披露違法違規，遭大陸證監會立案調查。

另一方面，恒大旗下的恒大汽車公布2023年上半年業績數據顯示，截至6月30日，收入為1.55億元，年增540.98％，淨虧損收窄至68.7億元，恒大汽車表示，收入增加主要是因為集團開始銷售恒馳5。期內，恒大汽車負債總額為756.9億元，年減58.8％。

恒大汽車表示，未來將全力推進恒馳5的量產及交付，繼續為研發奠定穩固基礎。在加快研發核心技術的同時，集團亦將專注於新車型的研發，改善天津製造基地的製造水準，提升品質系統，並確保生產及交付。在銷售方面，公司將進一步拓展銷售通路，開創海外市場，並持續提升銷售及售後服務。