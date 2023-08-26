恒大28日復牌 恒大汽車上半年虧損收窄

恒大汽車2023年上半年虧損人民幣（下同）68.7億元，較2022年同期虧損133.6億元收窄，其中，持續經營的業務期內虧損為58.1億元。另一方面，停牌近一年半的中國恒大表示，已履行7項復牌指引，已向港交所申請於8月28日復牌。

香港經濟日報引述恒大汽車指出，在所有恒馳5的預售訂單當中，超過760台於上半年交付。由於開始銷售恒馳5，集團收入升5.4倍至1.5億元。截至6月底止，負債總額為756.9億元，年減58.8％。

恒大汽車指出，未來將全力推進恒馳5的量產及交付。集團將繼續為研發奠定穩固基礎。 在加快研發核心技術的同時，集團亦將繼續專注於新車型的研發。改善天津製造基地的製造水平，提升質量系統，並確保高質量生產及交付。在銷售方面，集團將進一步拓展銷售通路，開創海外市場，並持續提升銷售及售後服務。

（工商時報 楊晴安）

恒大申請股票復牌 暫解除退市風險

中國恒大25日在港交所發布公告稱，公司已履行各項復牌指引，已向聯交所申請由2023年8月28日9時起恢復買賣公司股份。

中國恒大是自2022年3月21日開始停牌，到如今已經停牌超過17個月。

按照港交所規定，若停牌18個月至2023年9月21日，中國恆大將面臨「摘牌」。這次公告表示，中國恆大在最後關頭復牌，解除了退市摘牌的風險。

據新京報報導，對於中國恒大即將復牌，易居研究院研究總監嚴躍進表示，此次恒大在最後截止日進入復牌的行列，體現了其積極復牌、重視資本市場功能、修復市場信心等導向。

此前，恒大在21日晚間發布多項內控政策，滿足港交所的要求，力拚恢復交易，避免被下市。

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