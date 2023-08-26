經濟復甦慢？陸疫後消費集中在這些領域

據上觀新聞報導，劉姐是上海市靜安區威海路上一家服裝店的銷售，她納悶，大家都在報復式旅遊、吃喝，為什麼唯獨不愛買衣服了呢？「已經一周多沒開單了，做這一行20多年，今年算是遇到職業瓶頸了。」

消費增幅回到2019年

如果從大陸國家統計局公佈的居民消費數據來看，今年第一、第二季，居民人均消費支出同比增幅都保持正增長，二季度累計增幅更是達到7.6％，是近一年來新高。

如果拋開去年基數較低的因素，相比2021年同期，今年第二季人均消費累計支出的復合增長率為5.38％。超過2019年第二季度的同比增幅，與2019年全年的平均增幅相近。

也就是說，整體消費情況基本恢復至2019年同期水平。

不過，從CPI的增長趨勢來看，居民的消費慾望呈下降的趨勢。CPI為居民消費價格指數，物價下跌，反映出的居民需求下降，消費不振，慾望不高。根據大陸國家統計局的數據，從今年年初開始，CPI同步增長有限，增幅呈下降趨勢，7月更是為負增長，同比下降0.3％。

吃的多了，穿的少了

如果整體消費情況已恢復至2019年，那麼，為什麼劉姐服裝店的生意不盡如人意呢？報導稱，因為居民的消費結構變了－吃的多了，穿的少了，用的少了。

對比今年上半年與2019年上半年居民消費結構，發現食品煙酒支出的佔比是增加最多的，達到2.1％，除醫療保健外，其餘消費的佔比都有所減少。其中，衣服是減少最多的，佔比下降了1.1％。

用王程的話來說，消費降級是今年的主題，「精緻生活」能減則減，主打一個「花小錢，買大快樂」。王程是一名金融風險管理師，在小紅書上分享自己的日常開銷，她的頭像也很直白，一個錢罐，搭配「搞錢」兩個大字。

根據王程的帳冊，今年她在服飾、護膚方面的開銷大幅縮減，原計劃分別有5000、2000元（人民幣，下同）的開銷，但直到8月，服飾只花了不到1400元，護膚更是幾乎0開銷，僅有16元。

「基本原則是出一進一，輔助原則是盡量不買。」王程表示。畢竟，衣服只要不破就還可以穿，能省一點是一點。

旅遊消費超預算

但由於憋了三年，旅遊度假是不能省的，這也成為王程今年唯一超預算的項目。7月，王程前往三亞度假，消費超過一萬元。

王程這種消費心態很有代表性，即「旅遊市場火爆，非必需品開銷銳減」。今年上半年，國內出遊人次達到23.84億，接近2022年全年的量，同比增長63.9％。

旅遊的人均開銷也有所增多，相比2022年增加了19.3％，也已超過2019年的人均花費。其中，城鎮居民國內旅遊人均花費的同比漲幅更是達到21.64％。

手機能不換就不換

另一方面，像是手機這類非必需品，則與「服飾」遭遇相同的「慘淡」困境－只要還能用，就不必換。

據統計，今年上半年，中國大陸智慧型手機的出貨量是近十年來的最低值。像小米今年第一季的營收同比下降了18.9％，手機業務的收入下滑更多，達到30.8％。

樓市拖累家電傢具消費

賣不動的不僅僅有服裝、手機這類非耐用小商品，房子也難賣了。據統計，截至7月，大陸國內30個大中城市商品房成交量同比下降3.98％，除了一線城市同比增長15.54％外，二、三線城市同比增幅均為負值，二線城市下降較多，降幅為13.22％。

根據大陸國家統計局公佈的數據，1-7月，限上單位消費品零售額呈正增長趨勢，同比增長7.1％，復合增長5.6％。

但在18類商品中，有三類商品的復合增長率為負值，包括家用電器、傢具類、建築及裝潢材料類商品。其中，建築及裝潢材料類商品受影響最大。截至7月，該類商品的零售額當期值為916億元，同比去年降幅11.6％，復合增長率下降6.2％。

對映到具體的企業，像是主打傢具的紅星美凱龍，預估今年上半年歸母淨利潤同比減少8.6億元至8.9億元，同比下降83.9％至96.8％。

汽車大打價格戰

不過，同為大件商品的汽車，由於新能源汽車依舊具有一定市場，且各大品牌接連推出「價格戰」，再疊加中央、各地政府推出的優惠政策，銷量依舊在上漲。根據中國汽車工業協會的數據，截至7月，新能源汽車銷量超過452萬輛，同比增幅達到42.1％。

整體而言，當下消費市場，「報復式消費」出現在像旅遊、電影等市場，內需仍有較大的提升空間，特別像是房地產，在低線城市仍存在結構性的需求不足問題。

對此，北京大學光華管理學院劉俏教授建議，可通過積極的財政政策來解決疫情所造成的居民、企業資產負債表質量下降的問題，大力推動節點行業投資。

在居民消費端上，可以通過發放現金、消費券，實施對居民直接的轉移支付，既提升個人家庭消費意願和消費能力，又有效支持市場主體，以促進市場內的良性循環。



（中時 藍孝威）