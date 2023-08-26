美加大制裁 中芯獲利狂崩 釀「腰斬」悲劇

大陸晶圓代工龍頭中芯國際，在曾任台積電高層的梁孟松帶領下，於7奈米製程取得突破性進展，已經達到少量出貨的水準，外傳美國政府就是擔心中芯持續進步，因而加強對大陸先進半導體管制。然而，今年上半年，中芯獲利腰斬，出現年減52.1%的慘況。

即使良率水準無法與頂尖的台積電、三星甚至英特爾競爭，但中芯能夠生產7奈米著實讓全球晶片業嚇了一大跳，這也代表即使是在美國制裁的背景下，大陸晶片商還是能夠找到突破方法，迫使美國出手加嚴制裁力道。

然而技術突破仍無法抵擋產業逆風與地緣政治衝突，中芯上半年營收為213.18億人民幣（約新台幣930億）比去年同期下滑13.3%，獲利更是衰退至29.97億人民幣（約新台幣130億）年減52.1%。

中芯坦言，全球消費動力持續疲軟，智慧手機、個人電腦等下游市場的銷售量明顯收縮，且由於2022年產業鏈的過度囤貨，全球半導體庫存的消化緩慢，行業整體仍處於週期底部。

除了總體經濟狀況不佳之外，中芯也面臨地緣政治、產業競爭、供應鏈及人才流失的問題，且以美國為首的國家相繼收緊半導體產業的出口管制政策，經濟全球化受到挑戰，全球半導體市場和晶片供應鏈出現不確定風險。

中芯也示警，未來若發生供應短缺、延遲交貨、價格大幅上漲，或者供應商所處的國家和或地區與他國發生貿易摩擦、外交衝突甚至戰爭，恐會對公司生產經營產生不利影響。

（中時新聞網 郭宜欣）